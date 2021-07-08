Üye Girişi
YALOVA-GÜRÜLTÜ NEDENİYLE KOMŞUSUNU ÖLDÜRÜP, 2 KİŞİYİ DE YARALAYAN EMEKLİ ALBAY, İNTİHAR ETTİ - Son Dakika

YALOVA-GÜRÜLTÜ NEDENİYLE KOMŞUSUNU ÖLDÜRÜP, 2 KİŞİYİ DE YARALAYAN EMEKLİ ALBAY, İNTİHAR ETTİ

08.07.2021 02:13
YALOVA-GÜRÜLTÜ NEDENİYLE KOMŞUSUNU ÖLDÜRÜP, 2 KİŞİYİ DE YARALAYAN EMEKLİ ALBAY, İNTİHAR ETTİ, System.String[]

YALOVA'da emekli albay Mehmet Ferah (75), gürültü nedeniyle tartıştığı komşusu Mehmet Ödef'i (57) beylik tabancasıyla öldürüp, 2 kişiyi de yaraladıktan sonra intihar etti.

YALOVA'da emekli albay Mehmet Ferah (75), gürültü nedeniyle tartıştığı komşusu Mehmet Ödef'i (57) beylik tabancasıyla öldürüp, 2 kişiyi de yaraladıktan sonra intihar etti.

Olay, saat 19.30 sıralarında Çınarcık ilçesi Koruköy Beldesi Selvili Çiftlik mevkisinde bulunan bir yazlık sitede meydana geldi. Mehmet Ferah, yazlık sitede bulunan komşusu Mehmet Ödef'le gürültü nedeniyle tartıştı. Tartışma kavgaya dönüşürken, site bekçisi Osman Yiğit (62) ve site sakini Tuncay Merve (64), tarafları ayırmaya çalıştı. Bu sırada silahını çıkaran Ferah, art arda tetiğe bastı.

Ferah'ın tabancasından çıkan mermiler, Mehmet Ödef ve kavgayı ayırmaya gelen site bekçisi Osman Yiğit ile site sakini Tuncay Merve'ye isabet etti. İhbar üzerine olay yerine çok sayıda jandarma ve sağlık ekibi sevk edildi. Sağlık ekiplerince yapılan kontrolde Mehmet Ödef'in hayatını kaybettiği belirlenirken, yaralanan Osman Yiğit ve Tuncay Merve ise Yalova Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Yaralılardan Osman Yiğit'in hayati tehlikesinin bulunduğu öğrenildi.

DENİZ KENARINDA İNTİHAR ETTİ

Komşusunu öldürüp, 2 kişiyi de yaraladıktan sonra olay yerinden uzaklaşan Mehmet Ferah, deniz kenarına gitti. Bir süre sonra sahil kesiminden gelen silah sesi üzerine ekipler bu yöne hareket etti. Emekli albay Ferah, deniz kıyısında kanlar içerisinde yerde yatarken bulundu. Sağlık ekibinin yaptığı kontrolde Mehmet Ferah'ın tabanca ile kafasına ateş edip, intihar ettiği anlaşıldı. Olayla ilgili soruşturma sürüyor.

Osman Yiğit, İntihar, Emekli, Silah, Güncel, Son Dakika

Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel YALOVA-GÜRÜLTÜ NEDENİYLE KOMŞUSUNU ÖLDÜRÜP, 2 KİŞİYİ DE YARALAYAN EMEKLİ ALBAY, İNTİHAR ETTİ - Son Dakika


YORUMLAR
500

Son Dakika

Dubai'de bulunan Cebel Ali Liman'ında korkunç patlama! Alevler gökyüzünü aydınlattı 08:39 Dubai'de bulunan Cebel Ali Liman'ında korkunç patlama! Alevler gökyüzünü aydınlattı Koronavirüs olanlara 2. doz hakkı doğdu, randevular açıldı 08:26 Koronavirüs olanlara 2. doz hakkı doğdu, randevular açıldı Akbank tekrar hizmete açıldı! 2 gündür binlerce müşterisini mağdur etmişti 08:20 Akbank tekrar hizmete açıldı! 2 gündür binlerce müşterisini mağdur etmişti
EURO 2020'de hayrete düşüren istatistik! 11 futbolcu kendi kalesine gol attı 01:02 EURO 2020'de hayrete düşüren istatistik! 11 futbolcu kendi kalesine gol attı Meteoroloji'den İstanbul ve Ankara'nın da dahil olduğu 25 il için kuvvetli yağış uyarısı 23:13 Meteoroloji'den İstanbul ve Ankara'nın da dahil olduğu 25 il için kuvvetli yağış uyarısı Adana Demirspor Başkanı Murat Sancak: Ibrahimovic'i takımda görmek isteriz 22:07 Adana Demirspor Başkanı Murat Sancak: Ibrahimovic'i takımda görmek isteriz
16 yaşındaki kız, tuvalet deliğine düşen telefonunu almak isterken zehirlenerek öldü 21:37 16 yaşındaki kız, tuvalet deliğine düşen telefonunu almak isterken zehirlenerek öldü Kanserle mücadele eden Canan Ergüder, 20:18 Kanserle mücadele eden Canan Ergüder, "Artık biraz da böyle" diyerek son halini paylaştı

Son Dakika Haberleri
08:56 Defne Samyeli acısını paylaştı! Çok sevdiği köpeği hayata veda etti
08:54 Levent Özçelik'e Galatasaray'dan destek! İtalya-İspanya maçında yaptığı hatayla tepki çekmişti
08:53 22 yaşındaki işçi, iş makinesinin altında kalarak hayatını kayebetti
08:48 Tosuncuk'u karısı Sıla Aydın, boşandı! Aylık bin lira nafaka alacak
08:38 Dubai'de bulunan Cebel Ali Liman'ında korkunç patlama! Alevler gökyüzünü aydınlattı
08:35 EURO 2020 Yarı Final mücadelesinde İngiltere, finalde İtalya'nın rakibi oldu
08:26 Koronavirüs olanlara 2. doz hakkı doğdu, randevular açıldı
08:22 Haiti Devlet Başkanı Moise'nin vahşice öldürüldüğü suikast girişiminde şüpheli olan 4 kişi etkisiz hale geldi
08:20 Akbank tekrar hizmete açıldı! 2 gündür binlerce müşterisini mağdur etmişti
08:18 Oyuncu İsmail Ege Şaşmaz ile nişanlısı Hande Ünal nikah masasına oturdu
Tosuncuk'u karısı Sıla Aydın, boşandı! Aylık bin lira nafaka alacak Tosuncuk'u karısı Sıla Aydın, boşandı! Aylık bin lira nafaka alacak         
08:49
EURO 2020 Yarı Final mücadelesinde İngiltere, finalde İtalya'nın rakibi oldu EURO 2020 Yarı Final mücadelesinde İngiltere, finalde İtalya'nın rakibi oldu         
08:36
Haiti Devlet Başkanı Moise'nin vahşice öldürüldüğü suikast girişiminde şüpheli olan 4 kişi etkisiz hale geldi Haiti Devlet Başkanı Moise'nin vahşice öldürüldüğü suikast girişiminde şüpheli olan 4 kişi etkisiz hale geldi         
08:23
Oyuncu İsmail Ege Şaşmaz ile nişanlısı Hande Ünal nikah masasına oturdu Oyuncu İsmail Ege Şaşmaz ile nişanlısı Hande Ünal nikah masasına oturdu         
08:19
Ezgjan Alioski'nin Galatasaray'a imza atması an meselesi Ezgjan Alioski'nin Galatasaray'a imza atması an meselesi         
23:48
Yalova'da 2 kişinin öldüğü 2 kişinin yaralandığı dehşetin sebebi Yalova'da 2 kişinin öldüğü 2 kişinin yaralandığı dehşetin sebebi "gürültü" çıktı         
23:02
Zeynep Bastık evlendi, gelinden çok ünlü oyuncu Aslı Bekiroğlu'nun kıyafeti konuşuldu Zeynep Bastık evlendi, gelinden çok ünlü oyuncu Aslı Bekiroğlu'nun kıyafeti konuşuldu         
22:06
Gözyaşları içinde verdiği röportajla Türkiye'nin gündemine oturan Merve Akpınar, okuduğu okula alınmadı Gözyaşları içinde verdiği röportajla Türkiye'nin gündemine oturan Merve Akpınar, okuduğu okula alınmadı         
20:53
Ünlü komedyen Ata Demirer'in son halini görenler yorum yağdırdı Ünlü komedyen Ata Demirer'in son halini görenler yorum yağdırdı         
19:00
Hastanede muayenehane kavgası! İki doktor birbirine girdi, ortalık savaş alanına döndü Hastanede muayenehane kavgası! İki doktor birbirine girdi, ortalık savaş alanına döndü         
18:58
4 aylık hamile Özge Özpirinçci ultrason çekimi sırasında çekilen fotoğrafı paylaştı 4 aylık hamile Özge Özpirinçci ultrason çekimi sırasında çekilen fotoğrafı paylaştı         
17:41
Damadını oğlunun eşiyle ilişki yaşadığı için öldüren kayınbaba cinayet sebebini böyle açıkladı: Damadını oğlunun eşiyle ilişki yaşadığı için öldüren kayınbaba cinayet sebebini böyle açıkladı: "Diğer gelinlerine de aynısını yapacağım" dedi         
16:29
3 yıl önce yaşamını yitiren Prof. Dr. Eyice'nin kızlarından büyük vefasızlık! Paha biçilmez tablo ve eşyaları antikacıya sattılar 3 yıl önce yaşamını yitiren Prof. Dr. Eyice'nin kızlarından büyük vefasızlık! Paha biçilmez tablo ve eşyaları antikacıya sattılar         
15:38
Tosuncuk, Tosuncuk, "Mağduriyetleri gidereceğim" demişti, ifadesinde mal varlığını da açıkladı         
14:47
Önce yeğeninin kocasıyla sonra kardeşinin kocasıyla ilişkiye girdi! Canlı yayına katılan abla isyan etti Önce yeğeninin kocasıyla sonra kardeşinin kocasıyla ilişkiye girdi! Canlı yayına katılan abla isyan etti         
14:37
Fahriye Evcen'in, leopar desenli tulumuyla paylaştığı fotoğrafları takipçilerini mest etti Fahriye Evcen'in, leopar desenli tulumuyla paylaştığı fotoğrafları takipçilerini mest etti         
14:28
Moldovalı kadın, pansiyon çalışanları tarafından cinsel saldırıya uğradığını ileri sürdü Moldovalı kadın, pansiyon çalışanları tarafından cinsel saldırıya uğradığını ileri sürdü         
13:08
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 8.07.2021 09:07:31. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: YALOVA-GÜRÜLTÜ NEDENİYLE KOMŞUSUNU ÖLDÜRÜP, 2 KİŞİYİ DE YARALAYAN EMEKLİ ALBAY, İNTİHAR ETTİ - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
ios android huawei
Advertisement