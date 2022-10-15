Yalova haber... Altınova'da baca yangını korkuttu

Yalova Altınova ilçesi Hürriyet Mahallesi Bursa Caddesi'ndeki bir restoranda çıkan yangın paniğe neden oldu.

Yalova'nın Altınova ilçesi Hürriyet Mahallesi Bursa Caddesi'ndeki bir restoranda çıkan yangın paniğe neden oldu.

Alınan bilgiye göre, Altınova Hürriyet Mahallesi Bursa Caddesi'ndeki bir restoranın bacasında bilinmeyen bir nedenle yangın çıktı. Yangın, Altınova Belediyesi İtfaiye Amirliği ekiplerinin müdahalesiyle kısa sürede kontrol altına alınarak çatıya ulaşmadan söndürüldü.

Yangın nedeniyle maddi hasar oluşurken olayla ilgili soruşturma devam ediyor. - YALOVA