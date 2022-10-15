Yalova haber... Altınova'da baca yangını korkuttu - Son Dakika
Üye Girişi

Yalova haber... Altınova'da baca yangını korkuttu

15.10.2022 16:27
Yalova haber... Altınova'da baca yangını korkuttu

Yalova haberler: Yalova Altınova ilçesi Hürriyet Mahallesi Bursa Caddesi'ndeki bir restoranda çıkan yangın paniğe neden oldu.

Yalova Altınova ilçesi Hürriyet Mahallesi Bursa Caddesi'ndeki bir restoranda çıkan yangın paniğe neden oldu.

Yalova'nın Altınova ilçesi Hürriyet Mahallesi Bursa Caddesi'ndeki bir restoranda çıkan yangın paniğe neden oldu.

Alınan bilgiye göre, Altınova Hürriyet Mahallesi Bursa Caddesi'ndeki bir restoranın bacasında bilinmeyen bir nedenle yangın çıktı. Yangın, Altınova Belediyesi İtfaiye Amirliği ekiplerinin müdahalesiyle kısa sürede kontrol altına alınarak çatıya ulaşmadan söndürüldü.

Yangın nedeniyle maddi hasar oluşurken olayla ilgili soruşturma devam ediyor. - YALOVA

YORUMLAR
500
Son dakika haberi... Bir apartmanın çatısında çıkan yangın söndürüldü Son dakika haberi... Bir apartmanın çatısında çıkan yangın söndürüldü Son dakika haberi... Bursa Şehir Gazetesi sahibi Nezir Asaroğlu'na saldırı Son dakika haberi... Bursa Şehir Gazetesi sahibi Nezir Asaroğlu'na saldırı MYP GENEL BAŞKANI ÇAYIR: HAYATINI KAYBEDEN MADENCİLERE RAHMET, AİLELERİNE BAŞ SAĞLIĞI DİLİYORUM MYP GENEL BAŞKANI ÇAYIR: HAYATINI KAYBEDEN MADENCİLERE RAHMET, AİLELERİNE BAŞ SAĞLIĞI DİLİYORUM
Kaynak: İHA

Hürriyet, Yalova, Bursa, 3. Sayfa, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa Yalova haber... Altınova'da baca yangını korkuttu - Son Dakika

Bu haber İhlas Haber Ajansı tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. İhlas Haber Ajansı tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı İhlas Haber Ajansı kurumudur.

Son Dakika
23:09 İBB Başkanı İmamoğlu'ndan Kadıköy'de bir gökdelende çıkan yangına ilişkin ilk açıklama: Yangın kontrol altına alındı, can kaybı yok
22:50 Galatasaray'ın Kayserispor mağlubiyeti sonrası "Sadece 2. maçımızı kaybettik, çok da ciddiye almaya gerek yok" açıklamasını yapan Muslera topa tutuldu
22:18 Gaziantep FK, Konya deplasmanında 3 puanı tek golle aldı
22:04 Galatasaray, Kayseri'de kayıp: 2-1
21:47 Kadıköy'de gökdelen alev alev yandı! İşte boydan boya yanan binadan son görüntüler
21:28 Otomobil takla atıp karşı şeride geçti! Yaşanan trafik kazasında karı-kocayı ölüm ayırdı
21:12 Galatasaray, Kayserispor karşısında 2-0 geriye düşünce Okan Buruk, sinir krizi geçirdi! Kulübede yaptığı hareket olay oldu
20:59 CHP Genel Başkan Yardımcısından partisinin paylaşımına tepki: 'Maden şehidi' diye bir şey yoktur, insan canını riske atanların tabirini kullanamayız
20:31 Konyaspor-Gaziantep FK maçında, futbolcular ve hakemler Bartın'da can veren madencileri baret takarak andı
15:32 Pakistan'da hastane çatısında korkunç görüntüler! Çürümeye yüz tutmuş cesetler ve insan parçaları bulundu
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 15.10.2022 23:26:06. #1.11#
SON DAKİKA: Yalova haber... Altınova'da baca yangını korkuttu - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement