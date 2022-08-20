Yalova haber: Yalova'da 4 evi soyan 3 kadın hırsız yakalandı - Son Dakika
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Yalova haber: Yalova'da 4 evi soyan 3 kadın hırsız yakalandı

20.08.2022 11:47
Yalova haber: Yalova'da 4 evi soyan 3 kadın hırsız yakalandı

Yalova haber: Yalova'nın Çiftlikköy ilçesinde 4 evde meydana gelen hırsızlık olayını gerçekleştirildiği iddia edilen 3 kadın zanlı polis tarafından yakalandı.

Yalova'nın Çiftlikköy ilçesinde 4 evde meydana gelen hırsızlık olayını gerçekleştirildiği iddia edilen 3 kadın zanlı polis tarafından yakalandı.

Alınan bilgiye göre, Çiftlikköy ilçesindeki 4 farklı ikamette meydana gelen hırsızlık olayında yaklaşık 40 bin lira değerindeki ziynet eşyası ve nakit para çalındı. Çiftlikköy İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri yaptıkları incelemede hırsızlık yapılan evlerin kapılarının kilitli olmadığını ve kapı dilinin plastik aparat kullanarak düşürdüğünü belirledi. 6 mahallede 28 güvenlik kamerasını inceleyen polis şüphelileri tespit etti. İl dışından geldikleri belirlenen zanlılar M.K, H.K. ve M.K feribota binerken yakalandı.

Polis evden hırsızlık olaylarında çalınan 1 adet altın kaplama kol saati, çeşitli ziynet eşyaları ve nakit paranın yanı sıra kapıları açmakta kullanılan plastik aparat ele geçirdi.

Emniyetteki işlemleri tamamlanan zanlılar adliyeye sevk edildi. - YALOVA

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Kaynak: İHA

Çiftlikköy, Hisarcık, Yalova, 3. Sayfa, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa Yalova haber: Yalova'da 4 evi soyan 3 kadın hırsız yakalandı - Son Dakika

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SON DAKİKA: Yalova haber: Yalova'da 4 evi soyan 3 kadın hırsız yakalandı - Son Dakika
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