Yalova haber... Yalova'da bir araçta 1380 şişe sahte içki ele geçirildi - Son Dakika
Üye Girişi

Yalova haber... Yalova'da bir araçta 1380 şişe sahte içki ele geçirildi

11.10.2022 13:49
Yalova haber... Yalova'da bir araçta 1380 şişe sahte içki ele geçirildi

Yalova haberlerine göre Yalova'nın Altınova ilçesinde 1380 şişe sahte içki ele geçirilen aracın sürücüsü gözaltına alındı.

Yalova'nın Altınova ilçesinde 1380 şişe sahte içki ele geçirilen aracın sürücüsü gözaltına alındı.

İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, Osmangazi Köprüsü Hersek Gişeleri'ndeki uygulamada A.U. (49) yönetimindeki kapalı kasa kamyoneti durdurdu. Araçta yapılan aramada çeşitli marka ve ebatlarda 1380 şişe sahte içki bulundu.

Gözaltına alınan A.U, emniyetteki işlemlerinin ardından çıkarıldığı hakimlikçe adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

YORUMLAR
500
Son dakika haberi | Eskişehir'de sahte içki operasyonunda 3 şüpheli yakalandı Son dakika haberi | Eskişehir'de sahte içki operasyonunda 3 şüpheli yakalandı Antalya gündem haberi: Antalya'da suç örgütü operasyonunda 16 şüpheli tutuklandı Antalya gündem haberi: Antalya'da suç örgütü operasyonunda 16 şüpheli tutuklandı
Kaynak: AA

Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi, Osmangazi Köprüsü, Emniyet Müdürlüğü, Yalova, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Yalova haber... Yalova'da bir araçta 1380 şişe sahte içki ele geçirildi - Son Dakika

Bu haber AA tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. AA tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı AA kurumudur.

Son Dakika
14:51 Çanakkale'de 50 dakikalık yolu 5 dakikaya indirecek Assos ve Troya tünelleri açıldı
14:46 Cumhurbaşkanı Erdoğan, canlı bağlantıyla katıldığı törende bakan yardımcısını uyardı: Kesme, kesme, sabırlı ol
14:41 Cumhurbaşkanı Erdoğan ile Rusya lideri Putin perşembe günü bir araya gelecek
14:35 Konaklama vergisi 1 Ocak'ta yürürlüğe giriyor! Yüzde 2 alınacak
14:27 Bakan Süleyman Soylu'nun muhabire verdiği cevaba Çağdaş Gazeteciler Derneği'nden tepki: Gazeteciler kimsenin canı değildir
14:16 Ali Palabıyık'a UEFA Avrupa Ligi'nde görev! Hollanda devinin maçında düdük çalacak
14:13 Galatasaray'da Mauro Icardi ilk 11'de oynamak istiyor
14:13 Yeni evli genç iş yerinde kapıldığı elektrik nedeniyle hayatını kaybetti
13:57 Bakan Fatih Dönmez, Avrupa ülkelerinin gaz taleplerini karşılayabilmek için Türkiye ile temasa geçtiğini açıkladı
12:04 Türk futbolunun gelişmesi için Ersun Yanal'dan öneri: NBA tarzı sistem kurulmalı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 11.10.2022 15:09:34. #1.12#
SON DAKİKA: Yalova haber... Yalova'da bir araçta 1380 şişe sahte içki ele geçirildi - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement