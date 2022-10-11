İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, Osmangazi Köprüsü Hersek Gişeleri'ndeki uygulamada A.U. (49) yönetimindeki kapalı kasa kamyoneti durdurdu. Araçta yapılan aramada çeşitli marka ve ebatlarda 1380 şişe sahte içki bulundu.

Kaynak: AA

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Son Dakika › Güncel › Yalova haber... Yalova'da bir araçta 1380 şişe sahte içki ele geçirildi - Son Dakika

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