Yalova haberi | Yalova'da UMKE tatbikatı gerçekleştirildi - Son Dakika
Üye Girişi

Yalova haberi | Yalova'da UMKE tatbikatı gerçekleştirildi

12.10.2022 10:17
Yalova haberi | Yalova'da UMKE tatbikatı gerçekleştirildi

Yalova haberlerine göre Yalova İl Sağlık Müdürlüğü Ulusal Medikal Kurtarma Ekibi'ne ( UMKE ) yönelik verilen eğitim tatbikatla sona erdi.

Yalova İl Sağlık Müdürlüğü Ulusal Medikal Kurtarma Ekibi'ne ( UMKE ) yönelik verilen eğitim tatbikatla sona erdi.

UMKE'nin 2022 yılı faaliyet planında yer alan eğitim ve tatbikat 45 personelin katılımıyla yapıldı. Acil Çağrı Merkezi ve Arama Kurtarma Dernekleri (AKDF) yerleşkesinde gerçekleşen eğitimde İl Sağlık Müdürlüğü envanterine yeni eklenen Tıbbi Uç Nokta Acil Müdahale çadırı ve ekipman kurulumu hakkında personel bilgilendirildi. Ayrıca İl Afet ve Acil Durum Müdürlüğü personelinin katılımı ile olay yeri yönetimi, triaj ve enkazda çalışma prensipleri teorik ve uygulama eğitimleri sonrası etkinlik tatbikat ile sona erdi. - YALOVA

YORUMLAR
500
Yalova 3. sayfa haberi: Yalova Valiliği'nden tatbikat duyurusu Yalova 3. sayfa haberi: Yalova Valiliği'nden tatbikat duyurusu Yalova haber... Yalova'da bir araçta 1380 şişe sahte içki ele geçirildi Yalova haber... Yalova'da bir araçta 1380 şişe sahte içki ele geçirildi
Kaynak: İHA

Ulusal Medikal Kurtarma Ekibi, İl Sağlık Müdürlüğü, Yalova, 3. Sayfa, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa Yalova haberi | Yalova'da UMKE tatbikatı gerçekleştirildi - Son Dakika

Bu haber İhlas Haber Ajansı tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. İhlas Haber Ajansı tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı İhlas Haber Ajansı kurumudur.

Son Dakika
14:17 Rusya lideri Putin'den Avrupa'ya çarpıcı mesaj: Türkiye'de büyük bir doğal gaz merkezi kurabiliriz
13:52 PSG'nin hocası Galtier'in Mbappe hakkındaki notu gündem oldu: Kylian sağda oynamayı tercih ediyor
13:22 Ankara'da korkunç olay! "Hadi görüşürüz" deyip misafir olarak gittiği evin balkonundan atladı
13:16 Kapadokya'da fiyatı 4 bin liraya çıkan balon turuna binemeyen yerli turist, çareyi 35 liralık sanal tura katılmakta buldu
13:19 Dev maç Ali Şansalan'ın! İşte Süper Lig'de 10. hafta maçlarının hakemleri...
13:10 Milletvekiliyle tartışma mı yaşadı? Emniyetten intihar eden polis memuruyla ilgili açıklama geldi
13:05 İstanbul'da güpegündüz liseli genç kıza iğrenç taciz! Güvenlik kamerasına yansıdı
12:37 Henry Onyekuru'ya Fenerbahçe maçındaki hareketi soruldu: Aileme küfrettikleri için yaptım
12:32 Eşini kömürlükte boğarak öldürdüğü iddia edilen ve müebbet hapsi istenen sanık, hakime son sözünü söyledi: Adalet istiyorum
12:23 Cumhurbaşkanı Erdoğan 1 yıl önce talimat vermişti! Cezaevi ziyareti öncesi 1 günde boşaltıldı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 12.10.2022 14:37:20. #1.11#
SON DAKİKA: Yalova haberi | Yalova'da UMKE tatbikatı gerçekleştirildi - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement