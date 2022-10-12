Yalova haberi | Yalova'da UMKE tatbikatı gerçekleştirildi

Yalova İl Sağlık Müdürlüğü Ulusal Medikal Kurtarma Ekibi'ne ( UMKE ) yönelik verilen eğitim tatbikatla sona erdi.

UMKE'nin 2022 yılı faaliyet planında yer alan eğitim ve tatbikat 45 personelin katılımıyla yapıldı. Acil Çağrı Merkezi ve Arama Kurtarma Dernekleri (AKDF) yerleşkesinde gerçekleşen eğitimde İl Sağlık Müdürlüğü envanterine yeni eklenen Tıbbi Uç Nokta Acil Müdahale çadırı ve ekipman kurulumu hakkında personel bilgilendirildi. Ayrıca İl Afet ve Acil Durum Müdürlüğü personelinin katılımı ile olay yeri yönetimi, triaj ve enkazda çalışma prensipleri teorik ve uygulama eğitimleri sonrası etkinlik tatbikat ile sona erdi. - YALOVA