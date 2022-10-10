Yalova haberleri... Erzurumlu sanatçıların eserleri Yalova'da sergileniyor - Son Dakika
Üye Girişi

Yalova haberleri... Erzurumlu sanatçıların eserleri Yalova'da sergileniyor

10.10.2022 15:48
Yalova haberleri... Erzurumlu sanatçıların eserleri Yalova'da sergileniyor

Yalova haberi: Erzurumlu sanatçıların eserlerinden oluşan sergi Yalova'da sanatseverlerin beğenisine sunuldu.

Erzurumlu sanatçıların eserlerinden oluşan sergi Yalova'da sanatseverlerin beğenisine sunuldu.

Yalova Kent Müzesi'nde açılışı yapılan sergide, 17 sanatçının ahşap yakma, atık heykel, çağdaş hat, filografi, fotoğraf ve resim gibi farklı sanat eserlerinden oluşan eserleri yer alıyor.

Erzurum Ersander ile Yalova Erzurum Dernekleri ve Yeni Yaşam Engelliler Derneği'nin birlikte düzenlediği serginin açılışına, Vali Muammer Erol ve il protokolünün yanı sıra vatandaşlar katıldı.

Açılışta konuşan Erzurum Kültür Sanat ve Eğitim Derneği Başkanı Ümit Gergit, "Derneğimizi ile Yalova'daki Erzurumlular dernekleri ve Yeni Yaşam Engelliler Derneği ile birlikte kadim şehrimiz Erzurum'un güzelliklerine dair hazırladığımız sergimize katılımınız bizleri çok mutlu etti. Güzel şehrimiz Yalova'mızda Erzurum'un bir çok güzelliğini Yalovalı hemşerilerimize sunmanın heyecanını yaşıyoruz. Beğeneceğinizi umduğumuz eserler sanatçılarımızın yoğun emekleri sonrası ortaya çıkan birer şaheser. Tüm sanatçılarımıza emeklerinden dolayı ayrı ayrı teşekkür ediyorum." diye konuştu.

Serginin 10-13 Ekim tarihleri arasında ziyaretçilere açık olacağı belirtildi.

YORUMLAR
500
Erzurum haberi! Erzurum Ticaret Borsası Erzurum haberi! Erzurum Ticaret Borsası Erzurum gündem haberleri... Erzurum'da vaşak böyle görüntülendi Erzurum gündem haberleri... Erzurum'da vaşak böyle görüntülendi
Kaynak: AA

Muammer Erol, Erzurum, Yalova, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Yalova haberleri... Erzurumlu sanatçıların eserleri Yalova'da sergileniyor - Son Dakika

Bu haber AA tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. AA tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı AA kurumudur.

Son Dakika
20:45 Cumhurbaşkanı Erdoğan: Alevi-Bektaş inanç önderlerine cemevleri bünyesinde kadro verilecek
20:34 Atletico Madrid, Antoine Griezmann'ın bonservisini 20 milyon euro karşılığında Barcelona'dan aldı
20:29 Cumhurbaşkanı Erdoğan, Kabine Toplantısı'nın ardından açıklamalarda bulunuyor
20:27 Rapçi Kanye West'in Instagram ve Twitter hesapları kapatıldı! Son paylaşımı Yahudi karşıtlığı üzerine
19:29 Başarılı eldiven Muslera, Galatasaray'dan sonra gideceği adresi açıkladı: Futbolu başladığım yerde bitirmek isterim
18:58 Trabzonspor, sahasında Kasımpaşa'yı ağırlıyor! Karşılaşmada ilk 11'ler netleşti
18:44 Mardin'de çocuğu döven antrenör cezaevine gönderildi
18:20 Hırsız ihbarına giden polis ekipleri tırmandıkları evde yavru kedi buldu
18:13 Denizli'de çaldıkları araca başka bir otomobilin plakasını taktılar ama o da sabıkalı çıktı
16:53 Karadeniz'de aynı anda 6 hortum ortaya çıktı! O anlar vatandaşın kamerasına yansıdı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 10.10.2022 21:12:47. #1.13#
SON DAKİKA: Yalova haberleri... Erzurumlu sanatçıların eserleri Yalova'da sergileniyor - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement