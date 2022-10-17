Yalova 3. sayfa haberleri... Yalova'da aynı işyerini 4'üncü kez soymaya kalkınca yakayı ele verdi - Son Dakika
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Yalova 3. sayfa haberleri... Yalova'da aynı işyerini 4'üncü kez soymaya kalkınca yakayı ele verdi

17.10.2022 13:47

Yalova haberine göre Yalova'da aynı işyerini 4'üncü kez soymaya kalkınca yakayı ele verdi 1 milyon liralık metal malzeme hırsızlığı şüphelisi tutuklandıYALOVA Yalova'nın Çiftlikköy ilçesinde bir işyerinden 3 farklı tarihte 1 milyon lira değerindeki metal malzemeyi çaldığı ileri sürülen zanlı aynı yerde 4'üncü...

Yalova'da aynı işyerini 4'üncü kez soymaya kalkınca yakayı ele verdi

1 milyon liralık metal malzeme hırsızlığı şüphelisi tutuklandı

YALOVA Yalova'nın Çiftlikköy ilçesinde bir işyerinden 3 farklı tarihte 1 milyon lira değerindeki metal malzemeyi çaldığı ileri sürülen zanlı aynı yerde 4'üncü kez hırsızlığa teşebbüs ettiği sırada yakayı ele verdi.

Alınan bilgiye göre, Çiftlikköy İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri 24 eylül, 1 ekim ve 9 ekim tarihlerinde bir işyerinden toplam değeri 1 milyon TL'yi bulan metal malzemeleri çalarak kayıplara karışan şahsın peşine düştü. Şüphelinin yine aynı iş yerine gelme ihtimaline karşı Suç Önleme ve Soruşturma Büro Amirliği ekipleri hırsızı beklemeye başladı. Polis 3 kez soyduğu işletmeye dördüncü hırsızlığı için gelen H.T'yi malzeme kolilerini dışarıya çıkarttığı sırada suçüstü yakalandı. H.T, çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Öte yandan zanlının çaldığı malzemeleri İstanbul ilinde sattığı tespit edildi.

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Kaynak: İHA

Çiftlikköy, Hisarcık, Yalova, 3. Sayfa, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa Yalova 3. sayfa haberleri... Yalova'da aynı işyerini 4'üncü kez soymaya kalkınca yakayı ele verdi - Son Dakika

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SON DAKİKA: Yalova 3. sayfa haberleri... Yalova'da aynı işyerini 4'üncü kez soymaya kalkınca yakayı ele verdi - Son Dakika
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