Yalova 3. sayfa haberleri... Yalova'da aynı işyerini 4'üncü kez soymaya kalkınca yakayı ele verdi

Yalova'da aynı işyerini 4'üncü kez soymaya kalkınca yakayı ele verdi

1 milyon liralık metal malzeme hırsızlığı şüphelisi tutuklandı

YALOVA Yalova'nın Çiftlikköy ilçesinde bir işyerinden 3 farklı tarihte 1 milyon lira değerindeki metal malzemeyi çaldığı ileri sürülen zanlı aynı yerde 4'üncü kez hırsızlığa teşebbüs ettiği sırada yakayı ele verdi.

Alınan bilgiye göre, Çiftlikköy İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri 24 eylül, 1 ekim ve 9 ekim tarihlerinde bir işyerinden toplam değeri 1 milyon TL'yi bulan metal malzemeleri çalarak kayıplara karışan şahsın peşine düştü. Şüphelinin yine aynı iş yerine gelme ihtimaline karşı Suç Önleme ve Soruşturma Büro Amirliği ekipleri hırsızı beklemeye başladı. Polis 3 kez soyduğu işletmeye dördüncü hırsızlığı için gelen H.T'yi malzeme kolilerini dışarıya çıkarttığı sırada suçüstü yakalandı. H.T, çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Öte yandan zanlının çaldığı malzemeleri İstanbul ilinde sattığı tespit edildi.