Yalova haberleri: Yalova'da deprem tatbikatı düzenlenecek

Yalova Valiliği, İl Afet Müdahale Planı kapsamında 18 Ekim 2022 günü il genelinde deprem tatbikatı düzenleneceğini bildirdi.

Valilikten yapılan açıklamada, İl Afet Müdahale Planı kapsamında periyodik olarak her yıl düzenlenen deprem tatbikatının bu yıl 18 Ekim 2022 tarihinde 10.00-17.00 saatleri arasında düzenleneceğine yer verildi.

Açıklamada, "Bu doğrultuda il sınırları içinde çeşitli arama kurtarma faaliyetleri ve etkinlikler düzenlenecektir. Bilgi edinilmesi ve herhangi bir paniğe sevk olunmaması hususu kamuoyuna saygıyla duyurulur." denildi.