Yalova haberleri: Yalova'da deprem tatbikatı düzenlenecek - Son Dakika
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Yalova haberleri: Yalova'da deprem tatbikatı düzenlenecek

12.10.2022 16:54
Yalova haberleri: Yalova'da deprem tatbikatı düzenlenecek

Yalova haberler... Yalova Valiliği, İl Afet Müdahale Planı kapsamında 18 Ekim 2022 günü il genelinde deprem tatbikatı düzenleneceğini bildirdi.

Yalova Valiliği, İl Afet Müdahale Planı kapsamında 18 Ekim 2022 günü il genelinde deprem tatbikatı düzenleneceğini bildirdi.

Valilikten yapılan açıklamada, İl Afet Müdahale Planı kapsamında periyodik olarak her yıl düzenlenen deprem tatbikatının bu yıl 18 Ekim 2022 tarihinde 10.00-17.00 saatleri arasında düzenleneceğine yer verildi.

Açıklamada, "Bu doğrultuda il sınırları içinde çeşitli arama kurtarma faaliyetleri ve etkinlikler düzenlenecektir. Bilgi edinilmesi ve herhangi bir paniğe sevk olunmaması hususu kamuoyuna saygıyla duyurulur." denildi.

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Kaynak: AA

Yalova, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Yalova haberleri: Yalova'da deprem tatbikatı düzenlenecek - Son Dakika

Bu haber AA tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. AA tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı AA kurumudur.

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