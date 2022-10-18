Yalova 3. sayfa: Yalova'da deprem tatbikatı gerçeğini aratmadı - Son Dakika
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Yalova 3. sayfa: Yalova'da deprem tatbikatı gerçeğini aratmadı

18.10.2022 12:32

Yalova haber: Yalova'da deprem tatbikatı gerçeğini aratmadıYALOVA Yalova Türkiye Afet Müdahale Planı çerçevesinde ilin son yıllardaki en detaylı ve geniş katılımlı tatbikatı yapıldı.

Yalova'da deprem tatbikatı gerçeğini aratmadı

YALOVA Yalova Türkiye Afet Müdahale Planı çerçevesinde ilin son yıllardaki en detaylı ve geniş katılımlı tatbikatı yapıldı. 14 binanın yıkıldığı ve 60 kişini hayatını kaybettiği 5,5 büyüklüğündeki deprem senaryosuyla gerçekleştirilen tatbikat gerçeğini aratmadı.

Kamu kurumları ve sivil toplum örgütlerinden yaklaşık 500 kişinin katıldığı tatbikatta senaryo gereği Yalova merkezli 5,5 büyüklüğündeki deprem sonrasında 112 Acil Durum Müdahale Merkezi'nde Afet Koordinasyon Kurulu oluşturuldu. Sonrasında arama kurtarma ekipleri yıkılan binalara sevk edilerek çalışmalara başladı. Tatbikatta Bağlarbaşı Mahallesi'nde 2 yıkılmış binada enkazı tatbikatta kullanıldı. Enkazdan çıkarılan yaralılar ardından kurtarma ekipleri teslim edildi. Vali Vekili Aziz Mercan ve Vali Yardımcısı Mehmet Bahattin Atçı tatbikatın gerçekleştirildiği bölgelere giderek çalışmaları denetledi.

Tatbikat hakkında bilgiler veren AFAD Müdürü Doğan Tonçer, "14 bina yıkıldığı, 60 can kaybı yaşandığı ve yaklaşık 160 yaralının olduğu senaryoya hazırlandık. 2 tane enkaz alanımız var. Burada ekiplerimiz çalışacak. 2020'den beri pandemi nedeniyle ekiplerimizi çalıştıramadık, koordinasyon sağlayamadık. Amacımız burada koordine sağlayıp eksiklerimizi görmek. Onun haricinde barınma alanı kurduk. Arkadaşlarımıza barınma alanında neler yapıldığını anlatmak istiyoruz. Bu şekilde gün boyu 20 etkinlikle tatbikatımız icra edilecek" diye konuştu.

Yalova Vali Yardımcısı Mehmet Bahattin Atçı ise tatbikatın kurumların bir afet anında koordinasyonlarını görme şansı vereceğini ifade ederek, "Bu tatbikatta temel amacımız özellikle ekiplerimizin koordineli çalışmasıyla ilgili kendimizi görmek test etmek. Tatbikat çerçevesinde enkaz alanlarını da gezecek ve buradaki çalışmaları da göreceğiz. Yaralıların getirileceği alanlar, toplanma alanları da olacak" dedi.

Tatbikat gün boyu sürecek.

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Kaynak: İHA

Yalova, 3. Sayfa, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa Yalova 3. sayfa: Yalova'da deprem tatbikatı gerçeğini aratmadı - Son Dakika

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