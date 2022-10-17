Yalova haberi | Yalova'da depreme dayanıklı 400 yataklı hastane hizmet vermeye başladı - Son Dakika
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Yalova haberi | Yalova'da depreme dayanıklı 400 yataklı hastane hizmet vermeye başladı

17.10.2022 15:36

Yalova haberi: Yalova'da 500'e yakın deprem izolatörü ile donatılan 400 yataklı Yeni Yalova Hastanesi, modern imkanları, poliklinik ve servisleriyle tam kapasite hizmet vermeye başladı.

Yalova'da 500'e yakın deprem izolatörü ile donatılan 400 yataklı Yeni Yalova Hastanesi, modern imkanları, poliklinik ve servisleriyle tam kapasite hizmet vermeye başladı.

Sağlık Bakanlığı tarafından 2019 yılında 233 milyon liraya ihale edilerek yapımına başlanan hastanenin tüm servisleri, taşınma işlemlerinin tamamlanmasıyla hizmet vermeye başladı.

İhtiyaç halinde 615 yatak kapasitesine çıkarılabilen 140 poliklinik, 97 yoğun bakım yatağı, biri hibrit 17 ameliyathanenin bulunduğu hastane, yanık ve kemoterapi üniteleriyle de il dışına hasta sevkinin önüne geçecek.

497 deprem izolatörü ile depreme dayanıklı, barındırdığı özelliklerle kente uzun yıllar hizmet vereceği belirtilen hastane, şehrin hakim bölgesinde 200 dönüm arazi üzerinde 105 bin metrekare kapalı alana kuruldu.

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Kaynak: AA

Sağlık Bakanlığı, Yalova, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Yalova haberi | Yalova'da depreme dayanıklı 400 yataklı hastane hizmet vermeye başladı - Son Dakika

Bu haber AA tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. AA tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı AA kurumudur.

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SON DAKİKA: Yalova haberi | Yalova'da depreme dayanıklı 400 yataklı hastane hizmet vermeye başladı - Son Dakika
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