Sitenin bahçesine devrilen otomobilin sürücüsü yaralandı

Yalova'da otomobilin kontrolden çıkarak sitenin bahçesine devrilmesi sonucu bir kişi yaralandı.
Bağlarbaşı Mahallesi Kınalı Sokak'ta, sürücüsünün kimliği öğrenilemeyen 77 AAU 207 plakalı otomobil, kontrolden çıktı.
Kaldırımı ve tel örgüyü aşıp bir sitenin bahçesine yan devrilen aracın bulunduğu bölgeye itfaiye, sağlık ve kurtarma ekipleri sevk edildi.
Araçtan çıkarılarak Yalova Devlet Hastanesine kaldırılan sürücünün sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.
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