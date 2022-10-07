Kaldırımı ve tel örgüyü aşıp bir sitenin bahçesine yan devrilen aracın bulunduğu bölgeye itfaiye, sağlık ve kurtarma ekipleri sevk edildi.

Kaynak: AA

Kınalı, Yalova, Güncel, Son Dakika

Son Dakika › Güncel › Sitenin bahçesine devrilen otomobilin sürücüsü yaralandı - Son Dakika

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