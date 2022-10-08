Son dakika haberleri! Tersane işçilerine yönelik silahlı saldırıda 5 işçi yaralandı - Son Dakika
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Son dakika haberleri! Tersane işçilerine yönelik silahlı saldırıda 5 işçi yaralandı

08.10.2022 14:36

Son dakika haberler... Yalova'nın Altınova ilçesinde tersanede çalışan 5 işçi, silahlı saldırıda yaralandı.

Yalova'nın Altınova ilçesinde tersanede çalışan 5 işçi, silahlı saldırıda yaralandı.

Tersaneler bölgesine otomobillerle gelen şüpheliler, aralarında husumet bulunduğu öne sürülen tersane işçilerine ateş açarak kaçtı.

Tersane önünde yaşanan olayın ardından çevredekilerin ihbarı üzerine bölgeye polis, jandarma ve 112 Acil Sağlık ekibi sevk edildi.

Saldırıda yaralanan 5 işçi, olay yerindeki ilk müdahalenin ardından Yalova'daki hastanelere götürüldü. Tedavi altına alınan yaralıların hayati tehlikesinin bulunmadığı öğrenildi.

Güvenlik güçlerince 4 kişi oldukları belirlenen zanlıların yakalanması için çalışma başlatıldı.

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Kaynak: AA

Yalova, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Son dakika haberleri! Tersane işçilerine yönelik silahlı saldırıda 5 işçi yaralandı - Son Dakika

Bu haber AA tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. AA tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı AA kurumudur.

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SON DAKİKA: Son dakika haberleri! Tersane işçilerine yönelik silahlı saldırıda 5 işçi yaralandı - Son Dakika
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