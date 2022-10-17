Yapılan çalışmalarda, 14 adet çeşitli çap ve markada tabanca, 370 adet tabanca fişeği, 60 av tüfeği fişeği, 4 pompalı otomatik av tüfeği, 2 kurusıkı tabanca ve 40 kurusıkı tabanca fişeği ele geçirildi. - YALOVA

Alınan bilgiye göre, 11-15 Ekim tarihleri arasında Asayiş, Narkotik Suçlarla Mücadele ve KOM Şube Müdürlüğü ekiplerinin katılımlarıyla 22 farklı adrese eş zamanlı operasyon düzenlendi. 22 kişinin gözaltına alındığı operasyonda adliyeye sevk edilen ve 4 ruhsatsız tabanca ele geçirilen şüpheliler E.S. ve O.K. çıkarıldıkları mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Kaynak: İHA

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Son Dakika › 3. Sayfa › Yalova haberleri: Yalova'daki silah kaçakçılığı operasyonunda 22 gözaltı - Son Dakika

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