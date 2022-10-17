Yalova haberleri: Yalova'daki silah kaçakçılığı operasyonunda 22 gözaltı - Son Dakika
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Yalova haberleri: Yalova'daki silah kaçakçılığı operasyonunda 22 gözaltı

17.10.2022 13:29
Yalova haberleri: Yalova'daki silah kaçakçılığı operasyonunda 22 gözaltı

Yalova yerel 3. sayfa haberine göre Yalova Emniyet Müdürlüğü tarafından silah kaçakçıları ve ruhsatsız silah bulunduran şüphelilere yönelik eş zamanlı operasyonlarda 22 kişi gözaltına alındı.

Yalova Emniyet Müdürlüğü tarafından silah kaçakçıları ve ruhsatsız silah bulunduran şüphelilere yönelik eş zamanlı operasyonlarda 22 kişi gözaltına alındı. Adli makamlara sevk edilen şüphelilerden 2'si tutuklandı.

Alınan bilgiye göre, 11-15 Ekim tarihleri arasında Asayiş, Narkotik Suçlarla Mücadele ve KOM Şube Müdürlüğü ekiplerinin katılımlarıyla 22 farklı adrese eş zamanlı operasyon düzenlendi. 22 kişinin gözaltına alındığı operasyonda adliyeye sevk edilen ve 4 ruhsatsız tabanca ele geçirilen şüpheliler E.S. ve O.K. çıkarıldıkları mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Yapılan çalışmalarda, 14 adet çeşitli çap ve markada tabanca, 370 adet tabanca fişeği, 60 av tüfeği fişeği, 4 pompalı otomatik av tüfeği, 2 kurusıkı tabanca ve 40 kurusıkı tabanca fişeği ele geçirildi. - YALOVA

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Kaynak: İHA

3. Sayfa, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa Yalova haberleri: Yalova'daki silah kaçakçılığı operasyonunda 22 gözaltı - Son Dakika

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SON DAKİKA: Yalova haberleri: Yalova'daki silah kaçakçılığı operasyonunda 22 gözaltı - Son Dakika
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