Yalova haberleri... Yalova Emniyeti'nden hırsızlık mallarının ikinci el satışı için önlem - Son Dakika
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Yalova haberleri... Yalova Emniyeti'nden hırsızlık mallarının ikinci el satışı için önlem

07.10.2022 13:50
Yalova haberleri... Yalova Emniyeti'nden hırsızlık mallarının ikinci el satışı için önlem

Yalova haberleri... Yalova İl Emniyeti Asayiş Şube Müdürlüğü tarafından hırsızlık mallarının satışının önüne geçilmesi için alınan bir dizi karar uygulamaya geçirilecek.

Yalova İl Emniyeti Asayiş Şube Müdürlüğü tarafından hırsızlık mallarının satışının önüne geçilmesi için alınan bir dizi karar uygulamaya geçirilecek.

Asayiş Şube Müdürlüğü koordinesinde hazırlanan çalışma Yalova Valiliği tarafından onaylandı. Valilik kararı doğrultusunda hırsızlık mallarının ikinci el satışının önüne geçilmek isteniyor. Konuyla ilgili Yalova Emniyet Müdürlüğü'nden yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:

"Hırsızlık suçunu konu eşyanın ikinci el piyasasında satışının önlenmesi, bir menfaat temini açısından cazip bir yol olarak görülmesinin önüne geçilmesi, hırsızlık olayları sonrası elde edilen eşyanın tespiti üzerine olayın aydınlatılması, şüphelilerin tespiti/yakalanması ve kamu düzeninin korunması amacıyla, ruhsatsız ikinci el malzeme alım-satımı yapan işyerleri/kişiler hakkında ilgili mevzuat hükümleri çerçevesinde işlem yapılması, İkinci el malzeme alıp satan dükkanların ve sokakta hurda toplayanların çalışma saatlerinin 07.00-21.00 saatleri olarak belirlenmesi, bu saatlerin haricinde hurda toplanmasına, alınıp satılmasına müsaade edilmemesi, konunun bizzat kaymakamlar ile emirleri altındaki kolluk kuvvetlerince önemle takip edilmesi ve uygulamada herhangi bir aksaklığa meydan verilmemesi şeklindedir. Yalova İl Emniyet Müdürlüğü olarak halkımızın sağlık, huzur ve güvenliğinin sağlanmasına yönelik çalışmalarımız zaman ve mekan mefhumu gözetmeksizin kararlılıkla sürdürülecektir." - YALOVA

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Kaynak: İHA

Asayiş Şube Müdürlüğü, Yalova, 3. Sayfa, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa Yalova haberleri... Yalova Emniyeti'nden hırsızlık mallarının ikinci el satışı için önlem - Son Dakika

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