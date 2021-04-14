En çok vaka görülen 4'üncü il Yalova'da, endişe - Son Dakika

YALOVA'daki vaka sayısı son bir haftada 100 bin kişide 564,03'ten 690,82'ye yükseldi. Vaka sayısındaki hızlı artış kentte yaşayanları tedirgin etti.

Sağlık Bakanlığı'nca, Türkiye'nin risk haritasında çok yüksek risk ile 'kırmızı' kategoride yer alan Yalova'da, 3-9 Nisan arasında 100 bin kişide görülen vaka sayısı 690,82 olarak açıklandı. 8-14 Şubat haftasında vaka sayısı 75,17 olduğu açıklanan kentte, 2 ay içerisinde vaka sayısının yaklaşık 10 kat arttığı görüldü. Yalova, 3-9 Nisan haftasında, her 100 bin kişide görülen 690,82 vaka sayısıyla Türkiye'de dördüncü sırada yer aldı. Vaka sayısındaki hızlı artış kentte yaşayanları tedirgin etti.