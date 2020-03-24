Yalova Halk Eğitim Merkezi kursiyerleri maske üretimine başladı - Son Dakika
Son Dakika Güncel Yalova Halk Eğitim Merkezi kursiyerleri maske üretimine başladı - Son Dakika

Yalova Halk Eğitim Merkezi kursiyerleri maske üretimine başladı

6 saat önce

Yalova Halk Eğitim Merkezi Müdürlüğünde dikiş eğitimi gören kursiyerler sağlık görevlileri için maske dikimine başladı.

Yalova Halk Eğitim Merkezi kursiyerleri maske üretimine başladı, System.String[]

Yalova Halk Eğitim Merkezi Müdürlüğünde dikiş eğitimi gören kursiyerler sağlık görevlileri için maske dikimine başladı.

İl Milli Eğitim Müdürlüğünden yapılan açıklamada, kursiyerlerin diktiği maskelerin sağlık, Afet ve Acil Durum Yönetimi (AFAD) ile kamuda çalışanlara gönderileceği bildirildi.


Açıklamada kursiyerlerin, ihtiyaç halinde maske dikimine devam edeceği duyuruldu.

Yalova, AFAD, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 24.03.2020 07:38 Kaynak: AA

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