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Yalova Hamsi Festivali başladı

6 saat önce

Yalova'da bu yıl ilki düzenlenen Hamsi Festivali başladı.

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Yalova'da bu yıl ilki düzenlenen Hamsi Festivali başladı.

Yalova Rizeliler Kültür ve Dayanışma Derneği tarafından organize edilen festival, Vali Muammer Erol'un da katılımıyla açıldı.

Açılış kurdelesinin kesilmesinin ardından stantları gezen Vali Erol, esnafla sohbet ettikten sonra horon gösterisini izledi.

Festivalde, horon ekiplerinin gösterileri, hamsi ikramı, eğlenceli oyunlar ve halk konserleri yer alacak.

Dernek Başkanı Himmet Bakırcı, gazetecilere yaptığı açıklamada, ilk festivali güzel bir atmosferde başlattıklarını söyledi.

Bakırcı, şunları kaydetti:

"İlk festivalimizi çok güzel bir atmosfer içinde gerçekleştiriyoruz. 5 gün sürecek festivalin Yalova ve ülkemiz için hayırlı olmasını diliyorum. 80 standımızdan 20'si Yalova yöresinden. Diğerleri Karadeniz Bölgemizdeki illerden oluşuyor. Tüm yöresel ürünler festival alanında yer alıyor. Halkımızı bu güzel festivalde eğlenmek ve yöresel ürünlerimizi görmek üzere buraya davet ediyorum."

Her günü eğlenceli geçecek festivalin pazar günü sona ereceğini belirten Bakırcı, son gün yaklaşık bir ton hamsinin alandaki davetlilere ikram edileceğini sözlerine ekledi.

Yalova, Kültür Sanat

Haber Yayın Tarihi: 20.11.2019 06:04 Kaynak: AA
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