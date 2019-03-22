Son Dakika Haberleri: Yalova İçin "Hafif Zirai Don Uyarısı"

Yalova İçin "Hafif Zirai Don Uyarısı"

45 dakika önce

Yalova'da hafif zirai don bekleniyor.

Yalova İçin
Yalova'da hafif zirai don bekleniyor.

Meteoroloji 1. Bölge Müdürlüğünden yapılan yazılı açıklamada, 24 Mart Pazar gününden 26 Mart Salı sabahına kadar, zirai faaliyetlerin başladığı Marmara'nın doğusu ile Yalova, Kocaeli ve Sakarya'da hafif kuvvette zirai don riski bulunduğu belirtildi.

Açıklamada, üreticilerin ve vatandaşların dikkatli ve tedbirli olmaları istendi.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 22.03.2019 05:16 Kaynak: AA

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