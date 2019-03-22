Yalova İçin "Hafif Zirai Don Uyarısı"
45 dakika önce
Yalova'da hafif zirai don bekleniyor.
Yalova
'da hafif zirai don bekleniyor.
Meteoroloji 1. Bölge Müdürlüğünden yapılan yazılı açıklamada, 24 Mart Pazar gününden 26 Mart Salı sabahına kadar, zirai faaliyetlerin başladığı Marmara
'nın doğusu ile Yalova, Kocaeli
ve Sakarya
'da hafif kuvvette zirai don riski bulunduğu belirtildi.
Açıklamada, üreticilerin ve vatandaşların dikkatli ve tedbirli olmaları istendi.
Son Dakika
» Güncel
» Haber
Haber Yayın Tarihi : 22.03.2019 05:16 Kaynak: AA
Kış Geri Geliyor! İstanbul'da Sıcaklıklar 3 Dereceye Kadar Düşecek
Milyonluk Tekneyi İş Yerinin Çatısında Yapıyor
Patates Üreticileri Don Olayına Karşı Elyafla Önlem Aldı
Cumhurbaşkanı Erdoğan'a Suikast Girişimi Davasında Karar Verildi