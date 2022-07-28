Yalova'da gerçeği aratmayan tatbikat - Son Dakika
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Yalova'da gerçeği aratmayan tatbikat

28.07.2022 12:46
Yalova'da gerçeği aratmayan tatbikat

Yalova İl Afet ve Acil Durum Müdürlüğü ile Altınova Belediyesi İtfaiye Amirliği tarafından, Altınova Kaymakamlığında görevli personele AFAD farkındalık eğitimi, deprem, tahliye ve yangın tatbikatı düzenlendi.

Yalova İl Afet ve Acil Durum Müdürlüğü ile Altınova Belediyesi İtfaiye Amirliği tarafından, Altınova Kaymakamlığında görevli personele AFAD farkındalık eğitimi, deprem, tahliye ve yangın tatbikatı düzenlendi.

Altınova Kaymakamlığı personeline AFAD farkındalık eğitimi, deprem, tahliye ve yangın tatbikatı düzenlendi. Altınova Kaymakamı Regaip Ahmet Özyiğit'in eşliğinde gerçekleştirilen tatbikatlar gerçeği aratmadı.

Kamu personeli ve vatandaşlar katıldı

Yalova AFAD müdürlüğü ile Altınova Belediyesi İtfaiye Amirliği tarafından, Altınova Kaymakamlığında görevli personele AFAD farkındalık eğitimi, deprem, tahliye ve yangın tatbikatı düzenlendi. Eğitim ve tatbikat programına Altınova Kaymakamlığı Hükümet Binası görevli 46 personel katıldı. Deprem, tahliye ve yangın tatbikatına ise kaymakamlık personelinin yanı sıra vatandaşlar da katıldı. - YALOVA

YORUMLAR
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Kahramanmaraş Valisi Coşkun: 'Depremde olumsuz bir ihbar almadık' Kahramanmaraş Valisi Coşkun: 'Depremde olumsuz bir ihbar almadık' AFAD: 'Geçmiş olsun Kahramanmaraş.Deprem sonrası, an itibarıyla, olumsuz bir ihbarın bulunmadığı bilgisi alınmıştır. Gelişmeleri takip ediyoruz.' AFAD: 'Geçmiş olsun Kahramanmaraş.Deprem sonrası, an itibarıyla, olumsuz bir ihbarın bulunmadığı bilgisi alınmıştır. Gelişmeleri takip ediyoruz.'
Kaynak: İHA

Deprem, Yalova, AFAD, 3. Sayfa, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa Yalova'da gerçeği aratmayan tatbikat - Son Dakika

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SON DAKİKA: Yalova'da gerçeği aratmayan tatbikat - Son Dakika
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