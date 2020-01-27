Yalova İl Koordinasyon Kurulu toplantısı yapıldı - Son Dakika

Yalova İl Koordinasyon Kurulu 2020 yılı birinci toplantısı, Vali Muammer Erol başkanlığında gerçekleştirildi.

İl Özel İdare Toplantı Salonu'ndaki toplantıda, 2019 yılının 4. dönem sonu itibarıyla yapılan çalışmalar hakkında bilgi verildi.

Vali Yardımcısı İrfan Demiröz, yaptığı konuşmada, 8 ana sektörde 85 biten, 61 devam eden, 2 başlanmamış ve 3 de ihale aşamasında olmak üzere toplam 151 projenin olduğunu kaydetti.

2019 yılı projeleriyle ilgili yapılan harcamalar hakkında açıklama yapan Demiröz, "Projeler için 2020 yılı öncesine kadar yapılan harcama 1 milyar 334 milyon 53 bin liradır. Tüm projelerin 2019 yılı ödeneği 309 milyon 296 bin lira olup 2019 yılı 4. dönem sonuna kadar yapılan harcama ise 287 milyon 459 bin liradır." dedi.

Konuşmanın ardından toplantıya katılan bölge müdürlükleri yetkilileri çalışmalar hakkında bilgi verdi.