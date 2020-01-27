Yalova İl Koordinasyon Kurulu toplantısı yapıldı - Son Dakika
Son Dakika Güncel Yalova İl Koordinasyon Kurulu toplantısı yapıldı - Son Dakika

Yalova İl Koordinasyon Kurulu toplantısı yapıldı

6 saat önce

Yalova İl Koordinasyon Kurulu 2020 yılı birinci toplantısı, Vali Muammer Erol başkanlığında gerçekleştirildi.

Yalova İl Koordinasyon Kurulu toplantısı yapıldı, System.String[]

Yalova İl Koordinasyon Kurulu 2020 yılı birinci toplantısı, Vali Muammer Erol başkanlığında gerçekleştirildi.

İl Özel İdare Toplantı Salonu'ndaki toplantıda, 2019 yılının 4. dönem sonu itibarıyla yapılan çalışmalar hakkında bilgi verildi.

Vali Yardımcısı İrfan Demiröz, yaptığı konuşmada, 8 ana sektörde 85 biten, 61 devam eden, 2 başlanmamış ve 3 de ihale aşamasında olmak üzere toplam 151 projenin olduğunu kaydetti.

2019 yılı projeleriyle ilgili yapılan harcamalar hakkında açıklama yapan Demiröz, "Projeler için 2020 yılı öncesine kadar yapılan harcama 1 milyar 334 milyon 53 bin liradır. Tüm projelerin 2019 yılı ödeneği 309 milyon 296 bin lira olup 2019 yılı 4. dönem sonuna kadar yapılan harcama ise 287 milyon 459 bin liradır." dedi.

Konuşmanın ardından toplantıya katılan bölge müdürlükleri yetkilileri çalışmalar hakkında bilgi verdi.

Muammer Erol, Yalova, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 27.01.2020 04:56 Kaynak: AA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Son Dakika

Cumhurbaşkanı Erdoğan: Türk milleti birlik olduğunda neleri başarabileceğini bir kez daha göstermiştir
Cumhurbaşkanı Erdoğan: Hafter'in çirkin girişimleri var, gereği neyse yapacağız Enkaz altındaki çifti kurtaran Suriyeli Mahmud ve ailesine vatandaşlık verilecek Sağlık Bakanı Koca'dan koronavirüs açıklaması: Kesin koronavirüsü tanısı olan bir hastamız yok

Son Dakika Haberleri

Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 27.01.2020 23:23:29. #1.13#
ŞU AN BURADASINIZ: Yalova İl Koordinasyon Kurulu toplantısı yapıldı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]