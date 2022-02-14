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Yalova ile Zonguldak Bülent Ecevit üniversiteleri için rektör adaylığı başvuruları başladı - Son Dakika

Yalova ile Zonguldak Bülent Ecevit üniversiteleri için rektör adaylığı başvuruları başladı

14.02.2022 14:25
Yalova ile Zonguldak Bülent Ecevit üniversiteleri için rektör adaylığı başvuruları başladı

Yükseköğretim Kurulunca (YÖK), Yalova Üniversitesi ile Zonguldak Bülent Ecevit Üniversitesine rektör adaylığı başvuruları bugünden itibaren 25 Şubat'a kadar alınacak.

Yükseköğretim Kurulunca (YÖK), Yalova Üniversitesi ile Zonguldak Bülent Ecevit Üniversitesine rektör adaylığı başvuruları bugünden itibaren 25 Şubat'a kadar alınacak.

YÖK'ten yapılan açıklamaya göre, Yalova ile Zonguldak Bülent Ecevit üniversitelerine rektör ataması yapılacak.

Cumhurbaşkanlığı kararnamelerinde rektör adayları için belirlenmiş şartları taşıyanlar, gerekli belgelerle bugünden itibaren 25 Şubat Cuma mesai saati bitimine kadar YÖK'e başvuruda bulunacak.

Başvurular, bizzat veya posta ile Yükseköğretim Kurulu Başkanlığına, ayrıca "rektoraday@yok.gov.tr" adresine elektronik posta yoluyla yapılabilecek.

Adaylar başvurularında, profesör olarak çalışmış veya çalışıyor olduklarına dair belge ile Cumhurbaşkanlığı Kararnamesinde bulunan "Kamuda ve/veya sosyal güvenlik kurumlarına tabi olmak kaydıyla uluslararası kuruluşlar ile özel sektörde veya serbest olarak en az beş yıl çalışmış olmak." şartını sağladığını gösterir belge gibi dokümanları da hazır bulunduracak.

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Bülent Ecevit, Zonguldak, Yalova, Rektör, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Yalova ile Zonguldak Bülent Ecevit üniversiteleri için rektör adaylığı başvuruları başladı - Son Dakika


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SON DAKİKA: Yalova ile Zonguldak Bülent Ecevit üniversiteleri için rektör adaylığı başvuruları başladı - Son Dakika
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