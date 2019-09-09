Yalova İMES OSB'de hedef 2 milyar dolar ticaret hacmi

Yalova'nın Çiftlikköy ilçesine kurulması planlanan İMES Makine İhtisas Organize Sanayi Bölgesi'nde yaklaşık 300 fabrikayla 15 bin istidam, 2 milyar dolar ihracat hacmine ulaşılması hedefleniyor.



Yalova İMES Makine İhtisas OSB'de alt yapı çalışmaları başladı. Yaklaşık 300 fabrikayla 15 bin istidam, 2 milyar dolar ihracat hacmine ulaşılması hedeflenen OSB'deki fabrikaların 2021 yılı sonu itibariyle faaliyete geçmesi öngörülüyor.



OSB Yönetim Kurulu Başkanı Direnç Özdemir, "2020 yılında alt yapıları tamamlayıp 2021 yılında da tesislerin fabrika inşaatlarını başlatmak istiyoruz. Biz inşallah bu çevreci vizyonumuzu gerek su temini, gerek suyun etkin kullanımı, gerek yenilenebilir enerji kaynaklarından enerji temini gibi doğa dostu çalışmalarımızla yürüteceğiz" dedi.



Özdemir, OSB'nin Çiftlikköy ilçesinde 5 bin dönüm alan üzerine kurulu olduğunu ifade etti. OSB'nin içinde 300'e yakın orta ve büyük ölçekli fabrikanın inşa edileceğini dile getiren Özdemir, "Ön gördüğümüz istihdam rakamı direk sanayi tesislerinde çalışacak 15 bin kişi. Burayı yan sektörler ve orayı destekleyici lojistik gibi ticaret gibi destekleyici sektörleri düşündüğümüzde yaklaşık 20 bin kişilik bir istihdama yol açacağını biliyoruz. 2019 yılında altyapı inşaatlarına başlayacağız, 2020 yılı alt yapıyla devam edecek. 2021 yılında da fabrika inşaatlarımızı yükselteceğiz" ifadesini kullandı.



İhracata önemli katkıda bulunmak istediklerini söyleyen Özdemir, şöyle konuştu:



"Yaklaşık 2 milyar dolarlık bir ticaret hacmi potansiyeli görüyoruz. Malumunuz Ticaret Bakanımız bir ihracat ana planı açıkladı. Türkiye Cumhuriyeti'nin ihracat ana planında lokomotif 5 sektörden 3'ü makine, otomobil ve elektrik, elektronik teçhizat sanayi olarak tespit ve tayin edildi. 5 ekonomik ihracat kalemimin 3'ü barındıran bir yapıyız. O anlamda dediğim gibi 2 milyar dolarlık bir ihracat hacmi, yaklaşık 20 bin kişilik bir istihdam ve onun dolaylı etkileriyle muazzam bir yatırımdan bahsediyoruz." - YALOVA