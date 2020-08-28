Yalova İMES OSB'ye "Kovid-19 Güvenli Hizmet Belgesi" verildi

Yalova İMES Makine İhtisas OSB, Türk Standardları Enstitüsünden (TSE) "Kovid-19 Güvenli Hizmet Belgesi" aldı.

OSB Müdürü Musa Tuna, gazetecilere yaptığı açıklamada, yeni tip koronavürüs (Kovid-19) salgınının ilk çıktığı andan itibaren gerekli tedbirleri aldıklarını bildirdi.

Tuna, Sağlık Bakanlığı, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı ve ilgili kurumların belirlediği kurallar çerçevesinde çalışmaların yürütüldüğünü kaydetti.

TSE'ye "Kovid-19 Güvenli Hizmet Belgesi" başvurusunda bulunduklarını dile getiren Tuna, "Zaten bu çalışmalarımızı biz kurallar çerçevesinde yapıyorduk. TSE'den yetkili uzman arkadaşlar gelip yerinde denetimlerimizi yaptı. Belgeyi alan ilk OSB'lerden biri olmanın gururunu yaşıyoruz." dedi.

OSB'deki son durum hakkında da bilgi veren Tuna, 2021 yılında 50 fabrikanın temelinin atılacağını, tam olarak faaliyete geçildiğinde ise 21 bin kişiye istihdam sağlanacağını sözlerine ekledi.