Yalova İnsan Kaçakçılığı Operasyonu 109 Kişi Yakalandı
1 saat önce
Yalova Emniyet Müdürlüğü ekipleri tarafından gerçekleştirilen operasyonda, 2 insan kaçakçısı yakalanırken Türkiye'ye yasadışı yollardan giren 107 Afganistan uyruklu vatandaş sınır dışı edildi.
Yalova Emniyet Müdürlüğü
ekipleri tarafından gerçekleştirilen operasyonda, 2 insan kaçakçısı yakalanırken Türkiye
'ye yasadışı yollardan giren 107 Afganistan
uyruklu vatandaş sınır dışı edildi. Yalova Emniyet Müdürlüğü
Asayiş Şube Müdürlüğü Ekipleri, Yalova'da M.R.R.(20) ile M.S.S.'nin (31), insan kaçakçılığı suçu işlediğini tespit etti. Sabah
saatlerinde harekete geçen ekipler, insan kaçakçılarının ve yasadışı göçmenlerin kaldığı 11 adrese eş zamanlı olarak operasyon gerçekleştirdi. Operasyonda M.R.R. ile M.S.S. gözaltına alınırken, Türkiye'ye yasadışı yollar ile girdikleri tespit edilen 107 Afganistan uyruklu vatandaşlar sınır dışı edildi. Operasyonla ilgilil soruşturma devam ediyor.
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Haber Yayın Tarihi : 25.03.2019 01:30 Kaynak: DHA
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