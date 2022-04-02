Yalova-İzmit karayolunda 2 araç alev alev yandı... O anlar kamerada - Son Dakika
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Yalova-İzmit karayolunda 2 araç alev alev yandı... O anlar kamerada

02.04.2022 15:30
Yalova-İzmit karayolunda 2 araç alev alev yandı... O anlar kamerada

Yalova-İzmit karayolunda 2 araç alev alev yandı.

Yalova-İzmit karayolunda 2 araç alev alev yandı... O anlar kamerada

YALOVA - Alev alarak yanmaya başlayan minibüs Yalova-İzmit Karayolu'na çıkarak kamyonete çarptı. Güvenlik kameralarında da yansıyan olayda 2 araç yanarak kül oldu.

Alınan bilgiye göre, Yalova'nın Çiftlikköy ilçesinde bir depo önünde bulunan minibüs çalıştırıldığı sırada alev aldı. Harekete geçen araçtan sürücü atlarken minibüs ise Yalova-İzmit kara yoluna çıkarak Sezer S yönetimindeki 34 DYD 965 plakalı kamyonete çarptı. Alevler içinde üzerine gelen minibüsün aracına çarpması sonrasında Sezer S. kamyonetinden çıkarak canını zor kurtardı.

Kasasında yakıt olduğu ileri sürülen minibüsteki alevler kamyonete de sıçradı.

Yaklaşık 4 metre yükselen alevlere Çiftlikköy Belediyesi İtfaiye Müdürlüğü ekipleri müdahale etti. Yangını söndüren ekipler sonrasında ise soğutma çalışması yaptı.

Güvenlik kameralarına da yansıyan olayda, kimsenin yara almaması sevindirdi.

Celal Güneş, araç durduğu yerde kara yoluna doğru gittiğini belirterek, "Alevler birden yükseldiği için içinde yakıt olduğunu düşünüyoruz" dedi.

Yangın ile ilgili tahkikat sürüyor.

Yalova-İzmit karayolunda 2 araç alev alev yandı... O anlar kamerada
Yalova-İzmit karayolunda 2 araç alev alev yandı... O anlar kamerada
Yalova-İzmit karayolunda 2 araç alev alev yandı... O anlar kamerada
Yalova-İzmit karayolunda 2 araç alev alev yandı... O anlar kamerada
Yalova-İzmit karayolunda 2 araç alev alev yandı... O anlar kamerada
Yalova-İzmit karayolunda 2 araç alev alev yandı... O anlar kamerada
Yalova-İzmit karayolunda 2 araç alev alev yandı... O anlar kamerada
Yalova-İzmit karayolunda 2 araç alev alev yandı... O anlar kamerada

YORUMLAR
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BALIKESİR'DE 2 AHŞAP YAPI ALEV ALEV YANDI BALIKESİR'DE 2 AHŞAP YAPI ALEV ALEV YANDI Park halindeki araç alev alev yandı Park halindeki araç alev alev yandı

3. Sayfa, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika 3. Sayfa Yalova-İzmit karayolunda 2 araç alev alev yandı... O anlar kamerada - Son Dakika


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SON DAKİKA: Yalova-İzmit karayolunda 2 araç alev alev yandı... O anlar kamerada - Son Dakika
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