Yalova-İzmit karayolunda can pazarı: 4 yaralı - Son Dakika
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Yalova-İzmit karayolunda can pazarı: 4 yaralı

26.03.2022 12:10
Yalova-İzmit karayolunda can pazarı: 4 yaralı

Yalova-İzmit karayolunda kontrolden çıkan otomobilin bariyere çarpması sonucu meydan gelen kazada 4 kişi yaralanırken karayolunda can pazarı yaşandı.

Yalova-İzmit karayolunda kontrolden çıkan otomobilin bariyere çarpması sonucu meydan gelen kazada 4 kişi yaralanırken karayolunda can pazarı yaşandı.

Alınan bilgiye göre, Yalova-İzmit kara yolunda Kocaeli istikametinde seyreden 77 plakalı otomobil Çiftlikköy ilçesi mevkiinde kontrolden çıkarak yol kenarındaki bariyere çarparak devrildi. Kara yolunda can pazarının yaşandığı kazada araçta sıkışan 4 yaralı Çiftlikköy Belediyesi İtfaiye Müdürlüğü ekipleri tarafından çıkarıldı. Yaralılar arından 112 ekipleri tarafından ambulansla Yalova Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

Yaraların hayati tehlikelerini bulunmadığı öğrenildi.

Kazayla ilgili tahkikat sürüyor. - YALOVA

Yalova-İzmit karayolunda can pazarı: 4 yaralı
Yalova-İzmit karayolunda can pazarı: 4 yaralı
Yalova-İzmit karayolunda can pazarı: 4 yaralı
Yalova-İzmit karayolunda can pazarı: 4 yaralı
Yalova-İzmit karayolunda can pazarı: 4 yaralı

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Çiftlikköy, Otomobil, Kocaeli, Yalova, 3. Sayfa, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika 3. Sayfa Yalova-İzmit karayolunda can pazarı: 4 yaralı - Son Dakika


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SON DAKİKA: Yalova-İzmit karayolunda can pazarı: 4 yaralı - Son Dakika
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