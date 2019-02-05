Yalova Kansere Yenik Düşen Yalova Belediye Başkan Yardımcısı Son Yolculuğuna Uğurland

Yalova'da bir süredir tedavi gördüğü akciğer kanserine yenik düşen Yalova Belediye Başkan Yardımcısı Dinçer İlhan için Yalova Belediyesi önünde bir tören düzenlendi.

Yalova'da bir süredir tedavi gördüğü akciğer kanserine yenik düşen Yalova Belediye Başkan Yardımcısı Dinçer İlhan için Yalova Belediyesi önünde bir tören düzenlendi. İlhan'ın cenazesi, görev yaptığı belediye binası önünden son yolculuğuna uğurlandı.



58 yaşında hayata gözlerini yuman Dinçer İlhan için Yalova Belediyesi hizmet binası önünde bir tören düzenlendi. Törene eski bakanlardan Gürcan Dağdaş, Yalova Belediye Başkanı Vefa Salman, Eski Yalova Belediye Başkanı Barbaros Binicioğlu, belediye personeli ve yakınları katıldı. Dostunu kaybetmenin üzüntüsünü yaşadığını söyleyen Yalova Belediye Başkanı Vefa Salman, 'Dinçer İlhan Yalova'ya çok ciddi hizmetlerde ve katkılarda bulundu. Bu kentin her yerinde ve her karışında emeği var. Sadece Başkan yardımcımı kaybetmenin üzüntüsü içerisinde değilim bir dostumu da bugün ebediyete uğurlamanın hüznünü yaşıyorum. Cenazede hoca nasıl bilirdiniz diye sorar ve biz de iyi bilirdik deriz ama sevgili Dinçer adam gibi adamdı. Kendisinin geride bir iz ve hoş bir sada bıraktığını görüyorum. Şuradaki kalabalığa baktığımda ne kadar çok seveni olduğunu daha net görüyorum. Allah onun mekanını cennet eylesin. Yalova'mızın da başı sağ olsunö dedi.



Eski Devlet Bakanı Gürcan Dağdaş ise konuşmasında, 'Ben 50 yıllık bir arkadaşımı, kardeşimi kaybettim. Dinçer tanıdığım en iyi insandı. O hiçbir zaman Yalova'ya ve yaşadığı kentin insanlarına hizmet etmekten kendini geri tutmadı. Adam gibi yaşadı ve adam gibi de bir isim bıraktı. Yalova onu unutmaz. Biz de Yalova'yı Dinçer'imize gösterdiği sevgi ve saygıdan dolayı unutmayız. Mekanı cennet olsunö şeklinde konuştu.



Dinçer İlhan'ın eşi Nermin Dinçer ve kızları Lara ve Çağla Dinçer ise tören boyunca tabutun başından bir an olsun ayrılmadılar. Konuşmaların ardından İlhan'ın cenazesi, Yalova Merkez Camii'ne uğurlandı. İlhan'ın cenazesi burada kılınan cenaze namazının ardından Yalova Şehir Mezarlığı'na defnedildi.

Son Dakika » Güncel » Haber Haber Yayın Tarihi : Kaynak: DHA

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