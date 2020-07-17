Yalova kaplıcalarına 'Güvenli Turizm Sertifikası' - Son Dakika

Sağlık Bakanlığı tarafından işletilen Yalova Termal Kaplıcaları 'Güvenli Turizm Sertifikası' aldı. Tesis sertifikasını alması sonrasında müşteri kabulüne de resmen başladı.



Korona virüs tedbirleri kapsamında yaklaşık 4 aydır müşteri kabul etmeyen Termal Kaplıca İşletmeleri gerekli tüm çalışmaları yaparak 'Güvenli Turizm Sertifikası' aldı. Bu sertifikanın alınması sonrasında tur operatörleri de Termal Kaplıca İşletmelerini yeniden tur rotalarına alırken tesis rezervasyon ve müşteri kabulüne başladı. Havuzlarda belirlenen sayı kadar müşteri kabul edildiğini belirten Termal Kaplıcaları İşletme Müdür Yardımcısı Ümit Gürbüzoğlu, "Tesislerimiz alınan Güvenli Turizm Sertifikası ile birlikte müşteri kabulüne başladık. Covid-19 tedbirlerine harfiyen uyuyoruz. Müşterilerimizden sosyal mesafe, maske ve hijyen kuralına uyulmasını istiyoruz. Havuzlarda Covid-19 tedbirlerinin öngördüğü sayıda müşteri bulunduruyoruz. Kurban Bayramı ile ilgili rezervasyonlarda bugünden itibaren başladı. Önümüzdeki günlerde daha da hız kazanacağını düşünüyoruz. Bayramda tesisin öngörülen doluluk oranını yakalayacağını düşünüyoruz" dedi. - YALOVA