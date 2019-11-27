Son Dakika Haberleri: Yalova karaalioğlu yalova'nın ocak ayına kadar suyu kaldı-2
Son Dakika Güncel Yalova karaalioğlu yalova'nın ocak ayına kadar suyu kaldı-2 - Son Dakika

Yalova karaalioğlu yalova'nın ocak ayına kadar suyu kaldı-2

7 saat önce

YALOVA Karaalioğlu Yalova'nın Ocak ayına kadar suyu kaldı-2( BELEDİYE BAŞKANI)

YALOVA Karaalioğlu Yalova'nın Ocak ayına kadar suyu kaldı-2( BELEDİYE BAŞKANI)

Yalova karaalioğlu yalova'nın ocak ayına kadar suyu kaldı-2

Yalova, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 27.11.2019 04:34 Kaynak: DHA
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Yalova karaalioğlu yalova'nın ocak ayına kadar suyu kaldı
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