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Yalova karaalioğlu yalova'nın ocak ayına kadar suyu kaldı-2
7 saat önce
YALOVA Karaalioğlu Yalova'nın Ocak ayına kadar suyu kaldı-2( BELEDİYE BAŞKANI)
Haber Yayın Tarihi: 27.11.2019 04:34 Kaynak: DHA
YALOVA Karaalioğlu Yalova'nın Ocak ayına kadar suyu kaldı-2( BELEDİYE BAŞKANI)
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