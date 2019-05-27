Son Dakika Haberleri: YALOVA Kayıp kadın, 25 yıl önce aile kararıyla karnındaki bebeğiyle öldürülmüş

YALOVA Kayıp kadın, 25 yıl önce aile kararıyla karnındaki bebeğiyle öldürülmüş

3 saat önce

YALOVA Kayıp kadın, 25 yıl önce aile kararıyla karnındaki bebeğiyle öldürülmüş(Tür: Yurt)

YALOVA Kayıp kadın, 25 yıl önce aile kararıyla karnındaki bebeğiyle öldürülmüş
(Tür: Yurt)
YALOVA Kayıp kadın, 25 yıl önce aile kararıyla karnındaki bebeğiyle öldürülmüş
Haber Yayın Tarihi : 27.05.2019 05:45 Kaynak: DHA
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Suriyeli Sığınmacı, Sokak Ortasında Boğazı Kesilerek Öldürüldü Ölü Taklidi Yaparak Polisten Kurtulmaya Çalışan Defineciler, Kazıyı Kıraathanede Planlamışlar Kayıp kadın, 25 yıl önce karnındaki bebeğiyle öldürülmüş Müge Anlı'nın Programında Aranan Minik Ecrin'in Cansız Bedenine Ulaşıldı!

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