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Yalova Kent Konseyi Kadın Meclisi'ne konserve eğitimi

1 saat önce

Yalova İl Tarım ve Orman Müdürlüğü Yalova Kent Konseyi Kadın Meclisi üyelerine sebzelerin sağlıklı değerlendirilmesi ve güvenilir gıda konulu eğitim verdi.

Yalova Kent Konseyi Kadın Meclisi'ne konserve eğitimi, System.String[]
Yalova İl Tarım ve Orman Müdürlüğü Yalova Kent Konseyi Kadın Meclisi üyelerine sebzelerin sağlıklı değerlendirilmesi ve güvenilir gıda konulu eğitim verdi.

Kent Konseyi Kadın Meclisi'nin talebi üzerine Halil İnalcık Kültür Merkezinde verilen eğitimde sağlıklı beslenmede bilinç oluşturacak geleneksel gıdaların sağlıklı beslenme açısından önemi ve tüketilebilir son ürünün güvenilir olması konusunda bilgiler aktarıldı.

Kurum personeli Gökçe Ay Yıldız tarafından verilen eğitimde ağırlıklı olarak; ev ortamında gıda konservesi uygulamasının ev halkının beslenmesi üzerine hem kültürel hem de ekonomik açıdan katkısının olduğu, ham madde israfının önlenmesi, ürün çeşitliliğinin artması, aile ekonomisine katkı sağlaması vurgulanıp hazırlık aşamasında sağlık riskleri ve önleme yöntemleri anlatıldı. Anlatılanları ilgiyle dinleyen meclis üyeleri il müdürlüğüne teşekkürlerini ifade ederken Kadın Meclisi Başkanı Nurten Anıl Kalyoncu gösterdikleri duyarlılık ve emeklerinden ötürü eğitimi veren personellere teşekkür belgesi verdi.

İl Tarım ve Orman Müdürlüğü köylerde, ev bahçeleri ve balkonlarda küçük ölçekli tarımsal üretim ile tarhana, reçel, konserve, pekmez, yoğurt, peynir, ekmek, makarna gibi geleneksel gıdaların ev ortamında üretimi konularında eğitim ve demonstrasyon çalışmalarına devam ediyor. - YALOVA
Haber Yayın Tarihi : 30.05.2019 11:12 Kaynak: İHA
Yalova, Kent Konseyi, Güncel
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