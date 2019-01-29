Son Dakika Haberleri: Yalova Kerç Boğazı'nda Ölen Stajyer Gemici Son Yolculuğuna Uğurlandı

Yalova Kerç Boğazı'nda Ölen Stajyer Gemici Son Yolculuğuna Uğurlandı

1 saat önce

Kerç Boğazı'nda ölen stajyer gemici son yolculuğuna uğurlandıKerç Boğazı'ndaki gemi yangınında ölen stajyer gemici Sinan Karabulut baba ocağı Yalova'da toprağa verildi.

Yalova Kerç Boğazı'nda Ölen Stajyer Gemici Son Yolculuğuna Uğurlandı, System.String[]
Kerç Boğazı'nda ölen stajyer gemici son yolculuğuna uğurlandı

Kerç Boğazı'ndaki gemi yangınında ölen stajyer gemici Sinan Karabulut baba ocağı Yalova'da toprağa verildi.

Kerç Boğazı'nda 21 Ocak'ta Tanzanya bayraklı 'Maestro' ve 'Candy' gemileri arasındaki yakın transferi sırasında çıkan yangında ölen Türk mürettebattan biri olan 22 yaşındaki Sinan Karabulut'un cenazesi için memleketi Yalova'nın Kadıköy İlçesi'nde cenaze töreni düzenlendi. Törende baba Orhan Karabulut ile ağabeyinin denizci üniformalarını giyen kardeşi Enes Karabulut taziyeleri kabul etti. Tabuta Türk bayrağı ve ölen denizcinin kepinin olması ise dikkat çekti.

Gazetecilere açıklamalarda bulunan baba Orhan Karabulut, burada yaptığı kısa açıklamada olayın takipçisi olacaklarını söyledi.

Kadıköy Merkez Camii'nde öğle namazına müteakip kılınan cenaze namazının ardından Sinan Karabulut'un cenazesi son yolculuğuna uğurlandı. Karabulut'un naşı Kadıköy Belde Mezarlığı'na defnedildi. Törene Adalet Bakan Yardımcısı Yıldız Seferinoğlu, Yalova Belediye Başkanı Vefa Salman, Kadıköy Belediye Başkanı Mehmet Şahin, AK Parti Yalova Belediye Başkan Adayı Yusuf Ziya Öztabak ile çok sayıda kişi katıldı.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 29.01.2019 03:42 Kaynak: DHA

Kadıköy, Yalova, Güncel
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