Yalova Kerç Boğazı'nda Ölen Stajyer Gemici Son Yolculuğuna Uğurlandı

Kerç Boğazı'nda ölen stajyer gemici son yolculuğuna uğurlandı
Kerç Boğazı'ndaki gemi yangınında ölen stajyer gemici Sinan Karabulut baba ocağı Yalova
'da toprağa verildi.
Kerç Boğazı'nda 21 Ocak'ta Tanzanya
bayraklı 'Maestro' ve 'Candy' gemileri arasındaki yakın transferi sırasında çıkan yangında ölen Türk mürettebattan biri olan 22 yaşındaki Sinan Karabulut'un cenazesi için memleketi Yalova'nın Kadıköy
İlçesi'nde cenaze töreni düzenlendi. Törende baba Orhan Karabulut ile ağabeyinin denizci üniformalarını giyen kardeşi Enes Karabulut taziyeleri kabul etti. Tabuta Türk bayrağı ve ölen denizcinin kepinin olması ise dikkat çekti.
Gazetecilere açıklamalarda bulunan baba Orhan Karabulut, burada yaptığı kısa açıklamada olayın takipçisi olacaklarını söyledi.
Kadıköy Merkez
Camii'nde öğle namazına müteakip kılınan cenaze namazının ardından Sinan Karabulut'un cenazesi son yolculuğuna uğurlandı. Karabulut'un naşı Kadıköy Belde Mezarlığı'na defnedildi. Törene Adalet Bakan Yardımcısı Yıldız Seferinoğlu
, Yalova Belediye Başkanı Vefa Salman
, Kadıköy Belediye Başkanı Mehmet Şahin
, AK Parti Yalova Belediye Başkan Adayı Yusuf Ziya Öztabak
ile çok sayıda kişi katıldı.