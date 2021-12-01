Yalova kividen sonra Trabzon hurması üretiminde de iddialı - Son Dakika

Türkiye'nin kivi üretiminde liderliğini sürdüren Yalova, alternatif ürün olarak yetiştirilen Trabzon hurmasında da adından söz ettirmeye başladı.

Kivi gibi birim alanda katma değeri yüksek bir ürün olan hurmanın üretim sahası ve rekoltesi geçen yıla göre artış gösterdi.

Tarım ve Orman İl Müdürü Suat Parıldar, AA muhabirine, Yalova'da kiviyle beraber Trabzon hurmasının da hasadının yapıldığını söyledi.

Türkiye'de 40 bin dekarı aşkın alanda yıllık 60 bin ton civarında hurma üretildiğini belirten Parıldar, Yalova'da çiftçiler tarafından bu meyvenin son yıllarda daha çok tercih edilmeye başlandığını aktardı.

Hurma üretim alanlarının artırılması için yeni meyve bahçelerinin tesisi konusunda yaklaşık 5 yıldır "Yalova İlinde Meyvecilik Faaliyetlerinin Geliştirilmesi ve Çeşitlendirilmesi Projesi" kapsamında çalışma yürüttüklerini anlatan Parıldar, şöyle devam etti:

"Yalova'mızda 2020 itibarıyla 1690 dekar alandan 4 bin 150 tonluk üretimimiz söz konusuydu. Bu sene 2 bin 250 dekarlık alandan 5 bin-5 bin 500 tonluk rekolte bekliyoruz. 4-5 yıl önce 1000 dekar alanda üretim yapıyorduk ve Türkiye'de Trabzon hurması üretiminde 7'nci, 8'inci sıradaydık. Son 5 yıldır yaptığımız projelerle 2021 itibarıyla 2 bin 250 dekara ulaştık. Yani üretim alanlarını yüzde 100'den fazla artırmışız. Üretim miktarını da yine aynı oranda yüzde 100'den fazla artırmışız."

"Dekarda üreticiye kazancı 14-15 bin lira oluyor"

Parıldar, birim alanda katma değeri yüksek olduğu için üreticileri Trabzon hurmasına yönlendirdiklerini bildirdi.

Hurma üretiminde iller arasında daha üst sıralara çıkacaklarını vurgulayan Parıldar, "2021 yılı itibarıyla 4 ya da 5'inci sıraya yükselmiş olacağız. Projelerimizle hedefimiz, Türkiye'de Trabzon hurması üretiminde de ilk 3'te yer almak." diye konuştu.

Suat Parıldar, hurma üretimindeki artışta kentteki yıllık toplam 65 bin ton kapasiteli soğuk hava depolarının büyük etkisinin bulunduğunu belirtti.

Hurmanın, kiviye alternatif olduğunu aktaran Parıldar, şu bilgileri paylaştı:

"Kivi olabilecek yerlerde öncelikli tercihimiz kivi oluyor. Kivinin olabilirliğinin daha az olduğu arazilerde Trabzon hurmasına yöneliyoruz. Trabzon hurmasının bugün itibarıyla kıyasladığımız zaman dekarda üreticiye kazancı 14-15 bin lira oluyor. Kivinin bundan biraz daha yüksek oluyor. Bu yıl Trabzon hurmasının kilogramı dalından 6 ile 8 liradan alıcı buluyor. Talep gören bir ürün, antioksidanın yanı sıra lif oranı yüksek."

Yalova'da 8 yıldır hurma üreten Fikret Aydoğan ise bu meyvenin kiviye göre daha az maliyet ve emek harcanarak yetiştirildiğini ifade etti.