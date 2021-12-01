Üye Girişi
Yalova kividen sonra Trabzon hurması üretiminde de iddialı - Son Dakika

Yalova kividen sonra Trabzon hurması üretiminde de iddialı

01.12.2021 11:00

Türkiye'nin kivi üretiminde liderliğini sürdüren Yalova, alternatif ürün olarak yetiştirilen Trabzon hurmasında da adından söz ettirmeye başladı.

Türkiye'nin kivi üretiminde liderliğini sürdüren Yalova, alternatif ürün olarak yetiştirilen Trabzon hurmasında da adından söz ettirmeye başladı.

Kivi gibi birim alanda katma değeri yüksek bir ürün olan hurmanın üretim sahası ve rekoltesi geçen yıla göre artış gösterdi.

Tarım ve Orman İl Müdürü Suat Parıldar, AA muhabirine, Yalova'da kiviyle beraber Trabzon hurmasının da hasadının yapıldığını söyledi.

Türkiye'de 40 bin dekarı aşkın alanda yıllık 60 bin ton civarında hurma üretildiğini belirten Parıldar, Yalova'da çiftçiler tarafından bu meyvenin son yıllarda daha çok tercih edilmeye başlandığını aktardı.

Hurma üretim alanlarının artırılması için yeni meyve bahçelerinin tesisi konusunda yaklaşık 5 yıldır "Yalova İlinde Meyvecilik Faaliyetlerinin Geliştirilmesi ve Çeşitlendirilmesi Projesi" kapsamında çalışma yürüttüklerini anlatan Parıldar, şöyle devam etti:

"Yalova'mızda 2020 itibarıyla 1690 dekar alandan 4 bin 150 tonluk üretimimiz söz konusuydu. Bu sene 2 bin 250 dekarlık alandan 5 bin-5 bin 500 tonluk rekolte bekliyoruz. 4-5 yıl önce 1000 dekar alanda üretim yapıyorduk ve Türkiye'de Trabzon hurması üretiminde 7'nci, 8'inci sıradaydık. Son 5 yıldır yaptığımız projelerle 2021 itibarıyla 2 bin 250 dekara ulaştık. Yani üretim alanlarını yüzde 100'den fazla artırmışız. Üretim miktarını da yine aynı oranda yüzde 100'den fazla artırmışız."

"Dekarda üreticiye kazancı 14-15 bin lira oluyor"

Parıldar, birim alanda katma değeri yüksek olduğu için üreticileri Trabzon hurmasına yönlendirdiklerini bildirdi.

Hurma üretiminde iller arasında daha üst sıralara çıkacaklarını vurgulayan Parıldar, "2021 yılı itibarıyla 4 ya da 5'inci sıraya yükselmiş olacağız. Projelerimizle hedefimiz, Türkiye'de Trabzon hurması üretiminde de ilk 3'te yer almak." diye konuştu.

Suat Parıldar, hurma üretimindeki artışta kentteki yıllık toplam 65 bin ton kapasiteli soğuk hava depolarının büyük etkisinin bulunduğunu belirtti.

Hurmanın, kiviye alternatif olduğunu aktaran Parıldar, şu bilgileri paylaştı:

"Kivi olabilecek yerlerde öncelikli tercihimiz kivi oluyor. Kivinin olabilirliğinin daha az olduğu arazilerde Trabzon hurmasına yöneliyoruz. Trabzon hurmasının bugün itibarıyla kıyasladığımız zaman dekarda üreticiye kazancı 14-15 bin lira oluyor. Kivinin bundan biraz daha yüksek oluyor. Bu yıl Trabzon hurmasının kilogramı dalından 6 ile 8 liradan alıcı buluyor. Talep gören bir ürün, antioksidanın yanı sıra lif oranı yüksek."

Yalova'da 8 yıldır hurma üreten Fikret Aydoğan ise bu meyvenin kiviye göre daha az maliyet ve emek harcanarak yetiştirildiğini ifade etti.

Yalova kividen sonra Trabzon hurması üretiminde de iddialı
Yalova kividen sonra Trabzon hurması üretiminde de iddialı
Yalova kividen sonra Trabzon hurması üretiminde de iddialı
Yalova kividen sonra Trabzon hurması üretiminde de iddialı
Yalova kividen sonra Trabzon hurması üretiminde de iddialı

Trabzon, Türkiye, Yalova, Kivi, Ekonomi, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Yalova kividen sonra Trabzon hurması üretiminde de iddialı - Son Dakika


YORUMLAR
500

Son Dakika

Merkez Bankası'nın müdahale açıklamasına dolar böyle tepki verdi 12:44 Merkez Bankası'nın müdahale açıklamasına dolar böyle tepki verdi Ehliyet sınavında akıl almaz kopya düzeneği! 12:36 Ehliyet sınavında akıl almaz kopya düzeneği! Son dakika: Merkez Bankası'ndan döviz kuruna müdahale 12:29 Son dakika: Merkez Bankası'ndan döviz kuruna müdahale Arınç'tan Ahmet Hakan'ın kendisiyle ilgili sözlerine çok sert yanıt: Hadsizliklerine son vermen için seni ilk ve son kez uyarıyorum 11:36 Arınç'tan Ahmet Hakan'ın kendisiyle ilgili sözlerine çok sert yanıt: Hadsizliklerine son vermen için seni ilk ve son kez uyarıyorum Lüks sitede korkunç anlar! Önce evi yaktı, sonra pompalıyla ateş açtı 11:34 Lüks sitede korkunç anlar! Önce evi yaktı, sonra pompalıyla ateş açtı Son Dakika! İYİ Parti Genel Başkanı Akşener'den Bahçeli'nin tehdit ettiği Mansur Yavaş'a destek: Onun arkasında biz varız 11:02 Son Dakika! İYİ Parti Genel Başkanı Akşener'den Bahçeli'nin tehdit ettiği Mansur Yavaş'a destek: Onun arkasında biz varız
Sosyal medya bu itirafla çalkalanıyor! Yanlışlıkla karısının annesiyle cinsel ilişkiye girdi 10:37 Sosyal medya bu itirafla çalkalanıyor! Yanlışlıkla karısının annesiyle cinsel ilişkiye girdi Merkez Bankası, merak edilen 128 milyar doların nereye gittiğini açıkladı! 10:13 Merkez Bankası, merak edilen 128 milyar doların nereye gittiğini açıkladı!

Son Dakika Haberleri
12:43 Merkez Bankası'nın müdahale açıklamasına dolar böyle tepki verdi
12:39 PKK'ya darbe! Çukur eylemlerinin planlayıcıları öldürüldü
12:32 Engelli eşi dövülerek öldürülen kadın, korkudan eşinin mezarına bile gidemiyor
12:28 Son dakika: Merkez Bankası'ndan döviz kuruna müdahale
12:26 Canlı yayında Halk Ekmek kavgası yaşandı!
12:10 HDP'den asgari ücret önerisi: 6 bin lira
12:01 Galatasaray'dan ocakta iki transfer! Dennis Man ve Patrick Berg geliyor!
11:59 Enerji Bakanlığı, sokak lambaları kararından döndü! 15 dakika geç yanıp 30 dakika erken söndürülmesi uygulaması bitti
11:58 Galatasaraylı Taffarel Liverpool'a hoca oldu!
11:54 Beşiktaş kadrosunda değişim zamanı geldi
Cumhurbaşkanı Erdoğan: Bugün de yarın da asla faizci olmayacağım Cumhurbaşkanı Erdoğan: Bugün de yarın da asla faizci olmayacağım         
12:49
PKK'ya darbe! Çukur eylemlerinin planlayıcıları öldürüldü PKK'ya darbe! Çukur eylemlerinin planlayıcıları öldürüldü         
12:40
Engelli eşi dövülerek öldürülen kadın, korkudan eşinin mezarına bile gidemiyor Engelli eşi dövülerek öldürülen kadın, korkudan eşinin mezarına bile gidemiyor         
12:32
Son dakika: İYİ Parti Genel Başkanı Merak Akşener'den asgari ücret önerisi: Devlet desteği ile net 4 bin TL olmalı Son dakika: İYİ Parti Genel Başkanı Merak Akşener'den asgari ücret önerisi: Devlet desteği ile net 4 bin TL olmalı         
11:37
Pınar Töre ve Merve Ateş, Yargı dizisinin kadrosuna girdi Pınar Töre ve Merve Ateş, Yargı dizisinin kadrosuna girdi         
11:35
Yatak odasında eşini arkadaşıyla basmıştı! Hakkındaki karar verildi Yatak odasında eşini arkadaşıyla basmıştı! Hakkındaki karar verildi         
11:09
Gaziantep'te 2 aylık bebeğini öldüresiye döven cani babanın ifadesi ortaya çıktı Gaziantep'te 2 aylık bebeğini öldüresiye döven cani babanın ifadesi ortaya çıktı         
10:45
Kurtlar Vadisi sevenlerini heyecanlandıran soru! Oktay Kaynarca, Süleyman Çakır'a yeniden mi hayat verecek? Kurtlar Vadisi sevenlerini heyecanlandıran soru! Oktay Kaynarca, Süleyman Çakır'a yeniden mi hayat verecek?         
10:20
İstanbul'da korkutan görüntü! Dev dalgalar park halindeki aracı böyle içine çekti İstanbul'da korkutan görüntü! Dev dalgalar park halindeki aracı böyle içine çekti         
10:01
Asgari ücret görüşmeleri bugün saat 14.00'te başlıyor! İşte masaya yatırılan rakam Asgari ücret görüşmeleri bugün saat 14.00'te başlıyor! İşte masaya yatırılan rakam         
09:53
Kılıçdaroğlu, Devlet Bahçeli'nin Mansur Yavaş'a yönelik tehdidiyle ilgili konuştu: Akıl alır gibi değil Kılıçdaroğlu, Devlet Bahçeli'nin Mansur Yavaş'a yönelik tehdidiyle ilgili konuştu: Akıl alır gibi değil         
09:50
Kazdıkları kuyudan çıkamayan definecilere jandarma yardım etti! Kazdıkları kuyudan çıkamayan definecilere jandarma yardım etti!         
09:30
Mersin Büyükşehir meclis toplantısında yaşanan tartışma gündem oldu: Buranın horozu sen misin? Mersin Büyükşehir meclis toplantısında yaşanan tartışma gündem oldu: Buranın horozu sen misin?         
08:46
Son Dakika: "Asgari ücretle ilgili sizden babayiğitlik bekleniyor" sözlerine Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan heyecanlandıran yanıt Son Dakika: "Asgari ücretle ilgili sizden babayiğitlik bekleniyor" sözlerine Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan heyecanlandıran yanıt         
07:30
Son Dakika: AK Parti MYK'dan asgari ücret duyurusu: Bize iletilen her mesajı alıyoruz Son Dakika: AK Parti MYK'dan asgari ücret duyurusu: Bize iletilen her mesajı alıyoruz         
17:56
Babasını öldüren amcasından şikayetçi olmadı! Sözleri yaşanan olaydan daha vahim Babasını öldüren amcasından şikayetçi olmadı! Sözleri yaşanan olaydan daha vahim         
17:39
F-35 uçağı havalanamadan denize düştü F-35 uçağı havalanamadan denize düştü         
15:19
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 1.12.2021 12:53:29. #1.13#
SON DAKİKA: Yalova kividen sonra Trabzon hurması üretiminde de iddialı - Son Dakika
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
Advertisement