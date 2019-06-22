Son Dakika Haberleri: YALOVA Klima gazı yüklü kamyonette yangın
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YALOVA Klima gazı yüklü kamyonette yangın

18 dakika önce

Klima gazı yüklü kamyonette yangınOsmangazi Köprüsü'nden geçen kamyonetin kasasında bulunan klima gazı tüpleri patladı.

Klima gazı yüklü kamyonette yangın
Osmangazi Köprüsü'nden geçen kamyonetin kasasında bulunan klima gazı tüpleri patladı. AFAD ve itfaiye ekipleri olaya müdahale ederken, köprü yaklaşık 1 saat araç trafiğine kapatıldı.
Osmangazi Köprüsü'nü kullanarak Kocaeli'ye giden Ö.F. (37) yönetimindeki klima gazı yüklü 34 GAZ 11 plakalı kamyonetin kasasında, bilinmeyen nedenle yangın çıktı. Araçtaki gaz yüklü tüpler patlarken durumu fark edenler itfaiye ve AFAD ekiplerine haber verdi. Yangın ve patlama sebebiyle Osmangazi Köprüsü yaklaşık 1 saat araç trafiğine kapatıldı. Kamyonetin kasasındaki yangın, itfaiye ekiplerince söndürüldü. Güvenlik amacıyla tüplerdeki klima gazları boşaltıldı.
Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.
YALOVA Klima gazı yüklü kamyonette yangın
Haber Yayın Tarihi : 22.06.2019 12:08 Kaynak: DHA
AFAD, Osmangazi Köprüsü, İtfaiye, Güncel
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