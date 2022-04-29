Yalova Kocadere şehitleri katliamın 101. yılında anıldı - Son Dakika
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Yalova Kocadere şehitleri katliamın 101. yılında anıldı

29.04.2022 15:06
Yalova Kocadere şehitleri katliamın 101. yılında anıldı

Yalova'nın Çınarcık ilçesi Kocadere köyünde, 29 Nisan 1921'de Yunan askerleri ile Ermeni ve Rum çetelerince katledilen 830 şehit için anma töreni yapıldı.

Yalova'nın Çınarcık ilçesi Kocadere köyünde, 29 Nisan 1921'de Yunan askerleri ile Ermeni ve Rum çetelerince katledilen 830 şehit için anma töreni yapıldı.

Kocadere Şehitliği'nde düzenlenen tören, anıta çelenk sunulması, saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşı'nın okunmasıyla başladı.

Köy muhtarı Volkan Varol tarafından katliama ilişkin bilgi verilen program, Kur'an-ı Kerim tilaveti ve dua edilmesiyle tamamlandı. Katılımcılar, törenin ardından şehitliğe karanfil bıraktı.

Anma programına, Yalova Valisi Muammer Erol, Memleket Partisi Yalova Milletvekili Özcan Özel, Yalova Belediye Başkan Vekili Mustafa Tutuk, Çınarcık Kaymakamı Cemil Aksak, Çınarcık Belediye Başkanı Numan Soyer, Esenköy belde Belediye Başkanı Mehmet Temel, İl Özel İdaresi Genel Sekreteri Hasan Soygüzel, AK Parti İl Başkanı Muğlim Bağatar, CHP İl Başkanı Mehmet Gürel, MHP İl Başkanı Namık Öz, DEVA Partisi İl Başkanı Mehmet Demirhan, Memleket Partisi İl Başkanı Ertan Şener, kurum müdürleri ve çok sayıda vatandaş katıldı.

Yalova Kocadere şehitleri katliamın 101. yılında anıldı
Yalova Kocadere şehitleri katliamın 101. yılında anıldı
Yalova Kocadere şehitleri katliamın 101. yılında anıldı
Yalova Kocadere şehitleri katliamın 101. yılında anıldı

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Kocadere, Çınarcık, Yalova, Şehit, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Yalova Kocadere şehitleri katliamın 101. yılında anıldı - Son Dakika


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