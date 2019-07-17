YALOVA KORE ŞEHİDİNİN TORUNU SOKAKTA YAŞIYOR

Yalova
'da geçtiğimiz yıl annesini kaybettikten sonra maddi durumu giderek kötüleşen ve kalacak hiçbir yeri olmayan Yalova'lı Kore
Şehidi Hasan Bilen'in torunu Gökhan Mustafa Bilen parklarda yaşıyor. Sinemada 'Ayla' filmini hatırlatan ve annesinin de 'Ayla' ismini taşıdığını söyleyen Bilen, hayatını idame ettirebilmek için iş ve kalacak yer istiyor.
KALICI ÇÖZÜM ARIYOR
Annesi ile geçtiğimiz yıla kadar kirada yaşadığını ancak annesi Ayla Bilen'in vefatının ardından maddi sıkıntılar yaşamaya başladığını söyleyen Gökhan Mustafa Bilen, 'Annemin rahatsızlığından sonra oluşan durumlardan dolayı maalesef bu duruma düştüm. Son birkaç gündür değil son bir yıldır bu durumun içerisindeyim. Devletimiz geçici olarak sahip çıktıysa da bugün itibariyle kendilerinden destek alamamaktayım. Dolayısıyla insanlardan isteğim bir Yalovalı olarak bu şekilde olan kişiler için devletin kalıcı çözümlerine sahip çıkması, kişisel olarak da iş ve barınmak yeri sağlarsa iş büyüklerimiz içinde bulunduğum zor durumdan çıkacağım. Bunun dışında üniversite terk durumum olmuştur. Kendi işimi yaptığım zamanlar da oldu. Bu saatten sonra manevi yönden de huzuru bulup maddi olarak da hayatımı idame ettirmek istiyorumö dedi.
KORELİ AYLA'NIN HAKİKİ DRAMI GERÇEK HAYATTA
Sinemada gişe rekorları kıran Ayla filmini de hatırlatan Bilen, annesinin de bir Kore şehidi kızı olduğunu ve annesinin de tesadüfen Ayla ismini taşıdığını belirterek, Ayla filminin gerçek hayattaki dramını temsil ettiğini söyledi. İleri derecede İngilizce de bilen Bilen, 'Benim sadece insanlardan isteğim Koreli Ayla'nın hakiki dramı da sadece filmde değil gerçek hayatta da yaşanılıyor olduğunu farkında olarak insanlardan naçizane bana iş bularak, iş sağlayarak, geçici olarak barınma yeri edindirerek bana destek olmalarıdır. Şu an parklarda kalıyorum. Belli bir dönem devletim sahip çıktı fakat bu kısa süre için oldu. Şu an statüler gereği devletim de bana sahip çıkmıyor. Devletimin başka bir statü bulup bana yardım etmesi mi yoksa hayırsever insanlarımızın iş karşılığında bir destek çıkacaklar mı onları ilerleyen zamanlarda göreceğiz. Yaklaşık olarak aralıklı zamanlarla beraber 1 senedir. Dşarıda kaldığım süre 6 ayı bulmuşturö diye konuştu.
FENERBAHÇE KULÜBÜNDE ÇALIŞMA HAYALİ
Bir dönem futbol oynadığını ve ardından sporu bırakmak zorunda kaldığını da söyleyen Bilen, 'Bir hayalim var, gerçek olur mu bilmiyorum. Ben koyu bir Fenerbahçeliyim. Beni Fenerbahçe kulübünde ister tesislerin temizliği, ister sahanın otunu yolacağım ya da onları istediği bir işe yerleştirilmek istiyorum. Bana karnımı doyurup hayatımı idare edebileceğim bir maaş versinler. Böyle bir hayalim varö dedi.