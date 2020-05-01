YALOVA Koronavirüs pandemisiyle mücadeleye denizden sirenli destek - Son Dakika

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YALOVA Koronavirüs pandemisiyle mücadeleye denizden sirenli destek
7 saat önce
Koronavirüs pandemisiyle mücadeleye denizden sirenli destekDÜNYA ticaretinin büyük bir kısmı deniz yoluyla gerçekleşirken, koronavirüs pandemisine rağmen zorlu şartlarda görevlerini yapan denizciler ve sağlık çalışanlarına destek amacıyla Yalova'da da sirenler, bir dakika boyunca susmadı.
Koronavirüs pandemisiyle mücadeleye denizden sirenli destek
DÜNYA ticaretinin büyük bir kısmı deniz yoluyla gerçekleşirken, koronavirüs pandemisine rağmen zorlu şartlarda görevlerini yapan denizciler ve sağlık çalışanlarına destek amacıyla Yalova'da da sirenler, bir dakika boyunca susmadı. Uluslararası Deniz Ticareti Odası'nın (International Chamber of Shipping) çağrısı, Türkiye'de de destek buldu. Koronavirüs pandemisi ile mücadelede kritik önem taşıyan medikal ve koruyucu malzemeler başta olmak üzere ülkelerin ihtiyaç duyduğu mal ve ürünlerin ulaşımını deniz yoluyla sağlayan çalışanlar ile hastanelerde görev yapan sağlık çalışanlarına destek amacıyla Yalova'daki tüm gemiler de bir dakika boyunca siren çaldı. Yurdun dört bir yanındaki gemilerden saat 12.00'de yükselen siren sesleri yankılanırken, böylelikle koronavirüs pandemisi ile mücadeleye destek verildi.
Haber Yayın Tarihi: 01.05.2020 03:04 Kaynak: DHA
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