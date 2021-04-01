Yalova, korona virüs risk haritasında ilk 3'e girdi - Son Dakika

Yalova, korona virüs risk haritasında ilk 3'e girdi
01.04.2021 12:09
Yalova, korona virüs risk haritasında ilk 3'e girdi Çok yüksek riskli grubu temsil eden kırmızı kategorideki iller arasında Yalova üçüncü sırada yer alıyor.
Yalova, korona virüs risk haritasında ilk 3'e girdi
YALOVA - Çok yüksek riskli grubu temsil eden kırmızı kategorideki iller arasında Yalova üçüncü sırada yer alıyor.
Sağlık Bakanlığı'nın açıkladığı haftalık korona virüs haritasındaki verilere göre, Yalova'daki vaka sayılarında artış devam ediyor. Kırmızı kategoriye giren şehirler arasında Yalova'nın da içinde bulunduğu 58 ilde cumartesi kısıtlaması geri geldi. Yalovalılar ise bu duruma vatandaşların kurallara uymadığını söyleyerek tepki gösterdi. Yalova'da bazı vatandaşlar, çevre illerden gelen kişilerin ildeki vaka sayılarını artırdığını ifade etti. Vatandaşlar, kurallara uyulmamasının da şehirdeki vaka artışını etkilediğini ifade etti.
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