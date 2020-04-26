YALOVA Koronavirüs tedavisi gören 1 yaşındaki bebeğe, doğum günü - Son Dakika

Koronavirüs tedavisi gören 1 yaşındaki bebeğe, doğum günü

YALOVA'da özel hastanede koronavirüs tedavisi gören 1 yaşındaki bebeğe hastane çalışanları pasta keserek doğum günü sürprizi yaptı.

Yalova'da yaşayan 1 yaşındaki E.Y., 18 Nisan günü ateş ve öksürük şikayetiyle hastaneye kaldırıldı. Bebeğe yapılan testler sonucunda koronavirüs teşhisi kondu. 8 gündür hastanede tedavi gören bebeğin bugün doğum günü olduğunu öğrenen sağlık çalışanları sürpriz yapmak istedi. Pasta alarak bebeğin odasına giden sağlık çalışanları kutlama yaptı.