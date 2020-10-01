Yalova Master Takımı gözünü şampiyonluğa dikti - Son Dakika

Yalova Master Takımı gözünü şampiyonluğa dikti

Yalova Master Takımı gözünü şampiyonluğa dikti.

Yalova Master Takımı gözünü şampiyonluğa dikti, System.String[]

Yalova Master Takımı gözünü şampiyonluğa dikti.

16 takımın mücadele edeceği Marmara Masterler Konfedrasyon Ligi 20 Kasım tarihinde başlayacak. Lig öncesinde Yalova Masterler takımı çalışmalarını sürdürürken hazırlık maçlarıyla kendini deneme fırsatı buluyor. Yeşil kırmızılı ekibin teknik heyetinde ise Milli takım ve Fenerbahçe'nin eski futbolcusu Faruk Yiğit, bir dönem Sakaryaspor'da forma giyen Selçuk Yiğitlik, eski Bursasporlu oyuncu Hakan Toroman ve Yalçın Tekin Çetin bulunuyor.

"Hazırlık maçlarında bileği bükülmedi"

Marmara Masterler Konfederasyon Liginde şampiyonluğu kovalayacak olan Yalova Master takımının oynadığı hazırlık maçlarında bileği bükülmedi. Yeşil kırmızılı ekip iki kez Çınarcık Master takımıyla sonrasında ise Menekşe Master ve son olarak Amatör Saha-1'de Gemlik Master takımıyla hazırlık maçını oynadı.

"Yalova'nın futboldaki en sevilen isimlerini bu takımda topladık"

Yalova Master Kakımının kurucu başkanı ve oyuncusu olan Coşkun Eroğlu, "Yalova'mızı Marmara Masterler Konfederasyon Ligi'nde temsil etmeye hazırlanıyoruz. Yalova'da spora gönül vermiş isimlerle hareket ediyoruz. Futbolculuk döneminde Yalovaspor'da ter dökmüş arma aşkıyla mücadele etmiş isimleri şimdilerde Yalovaspor Master takımında topladık. İlkay Margılıçlı, Bilal Sezer, Orhan Bayraktar, Eren Özen gibi daha ismini sayamadığım birçok yıldız oyuncumuz kadromuzda yer alıyor. Teknik ekibimizde ise Faruk Yiğit gibi, Hakan Toraman gibi Selçuk Yiğitlik gibi Yalçın Tekin Çetin gibi futbolun önemli isimlerini bir araya getirdik. Sezon COVİD-19 önlemleri noktasında 20 Kasım tarihinde start alacak. Amacımız Yalova'yı başarıyla temsil edip şampiyon olmak" diyerek sözlerini noktaladı. - YALOVA

Yalova Master Takımı gözünü şampiyonluğa dikti
Yalova Master Takımı gözünü şampiyonluğa dikti
Yalova Master Takımı gözünü şampiyonluğa dikti

Marmara, Yalova, Selçuk, Kasım, Spor, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 01.10.2020 15:32 - Kaynak: İHA

Son Dakika Spor Yalova Master Takımı gözünü şampiyonluğa dikti - Son Dakika Spor

YORUMLAR

Son Dakika

Son Dakika: Türkiye'de 1 Ekim günü koronavirüs kaynaklı 67 can kaybı, 1407 yeni hasta tespit edildi Ermeni İHA'sının Azerbaycan ordusu tarafından vurulduğu anlar saniye saniye görüntülendi Son Dakika: Türkiye ve Yunanistan, Doğu Akdeniz gerginliğinde genel ilkelerde ortak anlayışa vardı Başakşehir'in UEFA Şampiyonlar Ligi'ndeki rakipleri belli oldu Meraklı kalabalık canıyla cebelleşen kadını görmek için sosyal mesafeyi hiçe saydı İşgal altındaki Karabağ'da Ermenistan-PKK/YPG iş birliğinin görüntüleri ortaya çıktı MHP'den ihraç edilen Cemal Enginyurt: CHP'den teklif aldım Çalışandan patronu çılgına çeviren şaka: 2.500 liralık stop lambasını söktü, "İhtiyacım vardı" yazıp 5 lira bıraktı
Koronavirüs tedbirleri kapsamında İngiltere, Türkiye'yi yeniden karantina listesine aldı Koronavirüs tedbirleri kapsamında İngiltere, Türkiye'yi yeniden karantina listesine aldı         
20:59
Galatasaray, tur için Rangers karşısında! Temsilcimizin ilk 11'i belli oldu Galatasaray, tur için Rangers karşısında! Temsilcimizin ilk 11'i belli oldu         
20:28
Fransız basınından SİHA'lara büyük övgü: Oyunun kurallarını değiştiriyorlar Fransız basınından SİHA'lara büyük övgü: Oyunun kurallarını değiştiriyorlar         
19:31
Eski öğretmenin katlettiği Tuğba Keleş'in başka mağdurdan yardım istediği ortaya çıktı Eski öğretmenin katlettiği Tuğba Keleş'in başka mağdurdan yardım istediği ortaya çıktı         
18:13
İran'da dolar ve euro tarihi rekor kırdı İran'da dolar ve euro tarihi rekor kırdı         
17:53
Türkiye'ye yaptırımın tartışıldığı AB zirvesinde Merkel'den yaptırım freni Türkiye'ye yaptırımın tartışıldığı AB zirvesinde Merkel'den yaptırım freni         
17:36
Akit TV'de Bakan Albayrak'ın döviz kuruyla ilgili sözlerine ağır eleştiri: Giydiğin ceket bile dolarla geliyor Akit TV'de Bakan Albayrak'ın döviz kuruyla ilgili sözlerine ağır eleştiri: Giydiğin ceket bile dolarla geliyor         
16:28
Azerbaycan'ın, Ermenistan top mevzisini vurduğu anda İsrail SİHA'sı görüldü Azerbaycan'ın, Ermenistan top mevzisini vurduğu anda İsrail SİHA'sı görüldü         
15:37
Üçüncü bebeğine hamile olan Chrissy Teigen, düşük yaptı Üçüncü bebeğine hamile olan Chrissy Teigen, düşük yaptı         
14:37
Giyim devi H&M yüzlerce mağazasını kapatacak Giyim devi H&M yüzlerce mağazasını kapatacak         
14:26
Selin Ciğerci, 27 bin TL'ye helikopter kiralayıp tatile çıktı Selin Ciğerci, 27 bin TL'ye helikopter kiralayıp tatile çıktı         
13:43
Cephe hattında ağır kayıplar veren Ermeni ordusundaki panik, kameralara yansıdı Cephe hattında ağır kayıplar veren Ermeni ordusundaki panik, kameralara yansıdı         
13:33
Travestiyi hamama götürüp gusül abdesti aldırdılar! Üstüne bir de yemin ettirdiler Travestiyi hamama götürüp gusül abdesti aldırdılar! Üstüne bir de yemin ettirdiler         
11:59
Mezar taşına yazılanı gören vatandaşlar Mezar taşına yazılanı gören vatandaşlar "Ölmek istemiyorum" diye dua ediyor         
11:40
Yoğun bakımdan çıkan talihsiz kadın, annesi ile kocasının evlendiğini öğrendi Yoğun bakımdan çıkan talihsiz kadın, annesi ile kocasının evlendiğini öğrendi         
10:30
Ermeni askerlerini taşıyan konvoy Türk SİHA'sı ile yerle bir edildi! O anlar kamerada Ermeni askerlerini taşıyan konvoy Türk SİHA'sı ile yerle bir edildi! O anlar kamerada         
02:46
İbo Show 9 yıl sonra ekranlara bomba gibi dönüyor! İşte ilk konukları İbo Show 9 yıl sonra ekranlara bomba gibi dönüyor! İşte ilk konukları         
00:03
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 1.10.2020 21:45:50. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: Yalova Master Takımı gözünü şampiyonluğa dikti - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
ios android huawei