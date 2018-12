Yalova Meme Kanseri Ameliyatı Olan Fulden Uras Motivasyonum Çok Yüksek ve Kendimi Aşırı İyi...

Meme kanseri ameliyatı olan Fulden Uras Motivasyonum çok yüksek ve kendimi aşırı iyi hissediyorumYALOVA'da ortağı olduğu 'Fulden Uras By Somay' isimli dermo estetik ve güzellik merkezinin müşterileri ve personeli için verdiği yılbaşı eğlencesinde görüntülenen, 10 senede 11 ameliyat geçiren ve meme kanseri nedeniyle 3 Eylül 2018'de tekrar ameliyat olan Fulden Uras, Şu an çok iyiyim. Ben hiç hasta modunda olmadım zaten. Ne ameliyata giderken ne de hastaneden sonra. Motivasyonum çok yüksek ve kendimi aşırı iyi hissediyorum dedi. Yalova 'da bir eğlence merkezinde düzenlenen kutlamaya Yalova Belediye Başkanı Vefa Salman , eşi Dilek Salman, Yalova Belediye Başkan Yardımcısı Jülide Güner ile işletmenin ortağı olan sanatçı Fulden Uras da katıldı. Sanatçı bir yıl önce ortağı olduğu işyerinde kısa sürede yüzlerce kişiye hizmet verildiğini belirterek, Yaklaşık 1 senedir Yalova'da bayları bayanları güzelleştiriyoruz. Gerçekten çok keyifli. Sürekli araştırma içerisindeyiz. Dünyadaki yenilikleri takip ediyoruz. Çok iddialı gelebilir ama Yalova'nın en iyisiyiz. Sanatçılıktan sonra da yaptığım iş aslında işimle de alakalı olduğu için, her zaman kameralar önünde olduğumuz için kendimize iyi davranmak zorundayız. Birazcık baylara ve bayanlara ulaşabildiysek, kaldı ki tablo onu gösteriyor. Gerçekten çok mutluyum. Yakın illerden çok ciddi teklifler var ama düşünme aşamasındayız. Dört ortaklı bir işletmeyiz. Birinden birinin o işin başında durması gerekiyor. Güvenemediğimiz hiç kimseye biz bu markamızı emanet edemeyiz? dedi.'MOTİVASYONUM ÇOK YÜKSEK'3 Eylül'de meme kanseri nedeniyle ameliyat olan Uras, motivasyonunun yüksek olduğunu söyledi. Uras, 'Şu an çok iyiyim. Ben hiç hasta modunda olmadım zaten. Ne ameliyata giderken ne de hastaneden sonra. Pijama giydiğimi bile hatırlamıyorum. Motivasyonum çok yüksek ve kendimi aşırı iyi hissediyorum. Hayatımın en iyi dönemi diyebilirim. Ben 12 senedir uğraşıyorum bununla ve maalesef biz anlaşamıyoruz. ve sonunda ayrılmaya karar verdik gibi bir açıklama yapmıştım. Gerçekten öyle. Bir şey yürümüyorsa kökten halledeceksin. Doktorlarım da sağ olsunlar öyle yaptılar ve kökten hallettiler' diye konuştu.'HAYATININ YÜZDE 90'I KELEBEK ÇOCUKLARA'Kelebek Hastalığı olarak bilinen cilt hastalığı 'Epidermolozis bülloza' ile mücadele eden çocuklar için kurulan Hayaller Gerçek Olsa Derneği'nin de başkanı olan Fulden Uras, hayatının yüzde 90'ını bu çocuklara adadığını söyledi. Uras, 'Hayatımızın çok büyük kısmını kelebek çocuklar kaplıyor. Yüzde 90 kelebek çocuklarsa yüzde 10 benim hayatım. Merhem bekleyen sargı bekleyen çocuklar var. O anlamda hayatımdan ödün veriyorum. 500'ü aşkın çocuğumuz var. Eğer bir nebze olsun yaralarına merhem olabiliyorsam, birazcık hakkım varsa hepsi helali hoş olsun' dedi.Öte yandan Yalova Belediye Başkanı Vefa Salman da bir konuşma yaparak işletmeciler Fulden Uras ve Somay Buluç'u Yalova'ya böylesi bir yatırım kazandırmalarından dolayı kutladı. Gecede ise özel çekilişler yapılarak çeşitli hediyeler dağıtıldı. Gecede Fulden Uras ile ' O Ses Türkiye Yarışması'ndan tanınan genç ve yetenekli sanatçılar Berkay ile Anıl Can da sahne aldı.