Yalova'da 130 bin atık şişe EKOMAT ile geri dönüşüme kazandırıldı - Son Dakika
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Yalova'da 130 bin atık şişe EKOMAT ile geri dönüşüme kazandırıldı

01.08.2022 12:24

Yalova merkez ve Çiftlikköy ilçesinde cam şişelerin geri dönüşümünü sağlamaya yönelik Türkiye'de ilk defa kurulan 30 EKOMAT cihazı sayesinde 130 bin cam şişe geri dönüşüme kazandırıldı.

Yalova merkez ve Çiftlikköy ilçesinde cam şişelerin geri dönüşümünü sağlamaya yönelik Türkiye'de ilk defa kurulan 30 EKOMAT cihazı sayesinde 130 bin cam şişe geri dönüşüme kazandırıldı.

Yalova ve Çiftlikköy belediyeleri, Birleşik Cam Ambalaj Dolumcuları ve Üreticileri (BİRCAM) Vakfı, GCA ve Park Cam firmalarının birlikteliği ile Türkiye'de ilk kez hayata geçirilen "EKOMAT" projesinde, 45 günde önemli başarı elde edildi.

Türkiye Çevre Ajansınca desteklenen, cam ambalaj üreticileri GCA ve Park Cam tarafından finanse edilen proje kapsamında, pilot il olarak Yalova'da kurulu 30 makineye 45 günde 130 bin şişe atıldı.

Yalova Belediyesi'nce yapılan açıklamada görüşlerine yer verilen Belediye Başkan Vekili Mustafa Tutuk, 45 günde yaklaşık 130 bin atık şişenin geri dönüşüme kazandırıldığını belirtti.

Cam, plastik ve metal içecek ambalajlarını depozito iade makinelerini 4 bin 616 kişinin kullandığına dikkati çeken Tutuk, şunları kaydetti:

"Bu uygulamanın, Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün Yürüyen Köşk ile dünyaya çevrecilik mesajının verdiği Yalova'dan yapılması son derece önemli. 45 günlük sonuçlar bizleri de oldukça mutlu etti. Şehrimizde duyarlı olan vatandaş sayımız oldukça fazla. Sonuç böyle olunca şehirdeki atıklar kumbaralara atılarak, geri dönüşüme kazandırılıyor. Uygulamada puanlar hesaplara tanımlanıyor. Güzel bir uygulama oldu ve pilot il olduğumuz için de şanslıyız. Diğer illere de örnek olur."

YORUMLAR
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Kaynak: AA

Çiftlikköy, Türkiye, Yalova, Pilot, Yerel, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Yalova'da 130 bin atık şişe EKOMAT ile geri dönüşüme kazandırıldı - Son Dakika

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SON DAKİKA: Yalova'da 130 bin atık şişe EKOMAT ile geri dönüşüme kazandırıldı - Son Dakika
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