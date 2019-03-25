Son Dakika Haberleri: Yalova Merkezli 12 İlde Fetö Operasyonu

Yalova Merkezli 12 İlde Fetö Operasyonu

1 saat önce

Yalova TEM ekipleri, FETÖ'nün yeniden yapılanmaya çalışan ve örgüt yöneticileri tarafından ankesörlü telefonlardan ardışık olarak arandıkları tespit edilen şahıslara yönelik operasyon düzenledi.

Yalova Merkezli 12 İlde Fetö Operasyonu, System.String[]
Yalova TEM ekipleri, FETÖ'nün yeniden yapılanmaya çalışan ve örgüt yöneticileri tarafından ankesörlü telefonlardan ardışık olarak arandıkları tespit edilen şahıslara yönelik operasyon düzenledi. Yalova merkezli 12 ilde yapılan operasyonlarda büyük kısmı TSK personeli olan toplamda 22 kişi gözaltına alındı.

Yalova Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü (TEM) ekipleri, Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması'nın Türk Silahlı Kuvvetleri içerisinde gizli faaliyet yürüten sözde mahrem hizmetler yapılanmasına yönelik operasyon düzenledi. Yalova merkezli 12 ilde yapılan operasyonlarda örgüt mensubu oldukları tespit edilen şüphelilerin örgüt yöneticileri tarafından ankesörlü telefonlarla ardışık olarak arandıkları belirlendi.

Yapılan operasyonda 1 deniz üst teğmen, 4 deniz astsubay, 1 hava astsubay, 10 KHK kapsamında ihraç olan askeri öğrenci, 2 emekli asker, 2 avukat, 1 sağlık çalışanı ve hakkında arama kararı bulunan, 'Hakkari'nin izdivaç sorumlusu' olduğu öğrenilen bir kadınla beraber toplam 22 kişi gözaltına alındı. Gözaltına alınan şahısların işlemleri devam ediyor. - YALOVA

»  »      Haber Yayın Tarihi : 25.03.2019 04:12 Kaynak: İHA

3. Sayfa
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder

YORUMLAR


Denize Düşen Ayıyı Kurtarma Operasyonu Felaketle Sonuçlandı İstanbul- İstanbul'da 26 Kişilik Gasp Çetesine Operasyon İzmir'de İlginç Olay! Mazgala Sıkışan Kişi, 1 Saat Süren Çalışmayla Kurtarıldı İdrarını Yapamayan Vatandaşın Mesanesinden 522 Gramlık Tek Parça Taş Çıktı
SonDakika.com - Son Dakika Haber - En Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 25.3.2019 18:05:22. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Yalova Merkezli 12 İlde Fetö Operasyonu
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]