Yalova Merkezli 12 İlde Fetö/pdy Operasyonu: 22 Gözaltı
1 saat önce
YALOVA'da yürütülen FETÖ/PDY soruşturması kapsamında aralarında rütbeli asker, öğrenci ve avukatların bulunduğu 22 şüpheli gözaltına alındı.
YALOVA'da yürütülen FETÖ/PDY soruşturması kapsamında aralarında rütbeli asker, öğrenci ve avukatların bulunduğu 22 şüpheli gözaltına alındı. Yakalananlar arasında örgütün Hakkari ili izdivaç sorumlusu S.T. de bulunuyor.
Yalova İl Emniyet Müdürlüğü Teröle Mücadele Şube ekipleri, terör örgütü FETÖ/PDY soruşturması kapsamında Yalova merkezli 12 ilde eş zamanlı baskınlar düzenledi. Operasyonlarda aralarında rütbeli askerlerin, avuktların ve sağlık çalışanlarının bulunduğu 22 şüpheli gözaltına alındı. Ayrıca örgütün Hakkari ili izdivaç sorumlusu S.T.'nin de aralarında bulunduğu şüpheliler ifadeleri alınmak üzere emniyete getirildi. - Yalova
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Haber Yayın Tarihi : 25.03.2019 04:05 Kaynak: DHA
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