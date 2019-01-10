Yalova Merkezli 16 İlde Feto Operasyonu: 20 Muvazzaf Askere Gözaltı
43 dakika önce
YALOVA merkezli 16 ilde eş zamanlı gerçekleştirilen FETO operasyonu kapsamında 2 subay, 16 astsubay, 2 uzman çavuş olmak üzere toplam 20 muvazzaf asker gözaltına alındı.
YALOVA merkezli 16 ilde eş zamanlı gerçekleştirilen FETO
operasyonu kapsamında 2 subay, 16 astsubay, 2 uzman çavuş olmak üzere toplam 20 muvazzaf asker gözaltına alındı. Yalova Cumhuriyet Başsavcılığı
ve Yalova Emniyet Müdürlüğü
Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü tarafından FETÖ/PDY silahlı terör örgütünün askeri mahrem yapılanmasına yönelik başlatılan soruşturma, elde edilen bilgi ve belgelerle genişletilerek birçok kentte yayıldı. Teknik ve fiziki takip sonucu şüphelilerin ankesör/kontorlü telefonlarla irtibat kurdukları tespit edilen şüphelilere yönelik Yalova merkezli Adana
, Adıyaman
, Ankara
, Aydin, Çanakkale
, Diyarbakır
, Edirne
, Kocaeli
, İstanbul
, İzmir
, Kars
, Muğla
, Muş
, Tunceli
, Van
ve Zonguldak
olmak üzere toplam 16 ilde eşzamanlı operasyonlar gerçekleştirildi. Yapılan baskınlarda 2 subay, 16 astsubay, 2 uzman çavuş olmak üzere 20 muvazzaf asker gözaltına alındı. Yapılan aramalarda şahıslara ait dijital malzemelere el konuldu. konu ile ilgili soruşturma sürdükrülüyor. - Yalova
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Haber Yayın Tarihi : 10.01.2019 07:19 Kaynak: DHA
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