Yalova merkezli 3 ilde "change oto ve oto parçası" operasyonu: 9 gözaltı - Son Dakika
Üye Girişi

Yalova merkezli 3 ilde "change oto ve oto parçası" operasyonu: 9 gözaltı

30.06.2022 10:58

Yalova merkezli 3 ilde "change oto ve oto parçası" operasyonu: 9 gözaltı Yalova merkezli İstanbul ve Bursa illerinde eş zamanlı düzenlenen "change oto ve oto parçası" operasyonunda piyasa değeri 4 milyon lira olan 4 otomobil, oto motoru ve 50 oto parçası ele geçirildi.

Yalova merkezli 3 ilde "change oto ve oto parçası" operasyonu: 9 gözaltı

YALOVA - Yalova merkezli İstanbul ve Bursa illerinde eş zamanlı düzenlenen "change oto ve oto parçası" operasyonunda piyasa değeri 4 milyon lira olan 4 otomobil, oto motoru ve 50 oto parçası ele geçirildi. Operasyonda 9 kişi gözaltına alındı.

Alınan bilgiye göre, Yalova Emniyeti Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından 3 ilde 50 polisin katılımıyla operasyon gerçekleştirildi. Çalışmada 4 otomobil, 1 oto motorunun yanı sıra 50 adet kaput, kapı, çamurluk, araç göğsü, torpido, direksiyon, koltuk ve gösterge paneli gibi kaçak yollarla Türkiye'ye getirilen otomobil parçası ele geçirildi. Ele geçirilen malzemelerin piyasa değerinin yaklaşık 4 milyon TL civarı olduğu öğrenildi. Operasyonda gözaltına alınan A.Ü., M.Ü., A.U., A.E.Ç., H.Y, H.Ç., H.İ., E.A. ve R.Ü. emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.

Şasi numaraları ve hasarlı oto parçaları değiştirildi

Yakalanan otomobillerden birinin Türkiye'ye kaçak olarak girişi yapıldıktan sonra, trafikten çekilen aynı marka ve model bir aracın şase numaraları montajlandığı belirlendi. Öte yanan diğer 3 otomobilin ise Bulgaristan'a hasarlı parçalar ile çıkarıldığı ve bu parçaların yerine orijinal parça takmak suretiyle Türkiye giriş yapıldığı belirlendi. Şüphelilerin Bulgaristan'dan temin ettikleri araçların tescilini yaşlı kişiler üzerine yaptırdıkları, bu yaşlı kişiler ile araçları gümrükten yurda soktukları da belirlendi. Araçlar yurda girdikten sonra da yaşlı şahısların araçsız olarak ülkelerine geri gönderdikleri tespit edildi.

YORUMLAR
500
Son dakika haber | Ankara merkezli 29 ilde 'Demir Yumruk' operasyonu: 250 gözaltı Son dakika haber | Ankara merkezli 29 ilde 'Demir Yumruk' operasyonu: 250 gözaltı Son dakika haber | Ankara merkezli 29 ilde düzenlenen 'Demir Yumruk' operasyonu: Gözaltı sayısı 310'a yükseldi Son dakika haber | Ankara merkezli 29 ilde düzenlenen 'Demir Yumruk' operasyonu: Gözaltı sayısı 310'a yükseldi
Kaynak: İHA

3. Sayfa, Güncel, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa Yalova merkezli 3 ilde 'change oto ve oto parçası' operasyonu: 9 gözaltı - Son Dakika

Bu haber İhlas Haber Ajansı tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. İhlas Haber Ajansı tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı İhlas Haber Ajansı kurumudur.

Son Dakika
16:56 Mehmet Ali Erbil'in hastane faturasına isyanına kardeşinden tepki geldi: 2 dakikada tanı konuluyorsa 30 senelik birikimdendir
16:39 ABD Başkanı Biden: Türkiye'ye F-16 satmamız ve modernize etmemiz gerekiyor, Kongre'den onay alacağımızı düşünüyorum
16:28 Bill Gates'in 200 milyon dolarlık yatı Bodrum'da! Haftalık kirası ise dudak uçuklattı
16:25 Usta oyuncu Cüneyt Arkın gözyaşları içinde son yolculuğuna uğurlandı
16:20 Amerikan Güreş sunucusu kürtaj yasağını eleştirerek dikkat çeken bir itirafta bulundu: Annemin uğradığı tecavüz sonucunda dünyaya geldim
16:19 DSÖ'den Türkiye'de de ortaya çıkan maymun çiçeği virüsüyle ilgili uyarı: Virüsün hedefinde hamile kadınlar, bağışıklığı düşük kişiler ve çocuklar var
15:55 Gaziantep'i 73-72 yenen Fenerbahçe, Tekerlekli Sandalye Basketbol Süper Ligi'nde şampiyon oldu
15:29 Cumhurbaşkanı Erdoğan ile Boris Johnson arasında su sızmıyor! İkilinin şakalaştığı anlar NATO zirvesine damga vurdu
15:27 Atakan Arslan'dan bu akşam yapacak Survivor finaline saatler kala ilgi çeken paylaşım: Bana geçmedi
15:24 Futbolu bırakma konusunda kararsız olan Arda Turan'a 2.Lig ekibi İskenderunspor'dan transfer teklifi
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 30.06.2022 17:01:29. #1.13#
SON DAKİKA: Yalova merkezli 3 ilde "change oto ve oto parçası" operasyonu: 9 gözaltı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement