Son Dakika Haberleri: Yalova merkezli 4 ilde fuhuş operasyonu
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Yalova merkezli 4 ilde fuhuş operasyonu

1 saat önce

Yalova merkezli 4 ilde düzenlenen fuhuş operasyonunda 9 şüpheli yakalandı.

Yalova merkezli 4 ilde fuhuş operasyonu, System.String[]
Yalova merkezli 4 ilde düzenlenen fuhuş operasyonunda 9 şüpheli yakalandı.
Yalova Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü (KOM) ekipleri, kent merkezi ile İstanbul, Bursa ve Erzurum'da eş zamanlı operasyon düzenledi.
Operasyonda, elebaşlığını D.O'nun (48) yaptığı suç örgütünden 9 kişi gözaltına alındı.
Şüphelilerin yabancı uyruklu kadınları fuhuş amaçlı zorla çalıştırdıkları belirlenen Bursa yolu üzerindeki bir mekanda gerçekleştirilen aramada, olası baskında yakalanmamak amacıyla yapılan gizli bölmelerde 10 yabancı uyruklu kadın ve bu kadınlara ait pasaport ile bir miktar uyuşturucu madde, hesap çeteleleri, ajandalar ve para ele geçirildi.
Aralarında suç örgütü elebaşının da bulunduğu 9 şüpheli, emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.
Haber Yayın Tarihi : 08.07.2019 10:45 Kaynak: AA
Yalova, Bursa, Güncel
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