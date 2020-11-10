Yalova merkezli 4 ildeki fuhuş operasyonunda 16 kişi gözaltına alındı - Son Dakika

Yalova merkezli 4 ildeki fuhuş operasyonunda 16 kişi gözaltına alındı

10.11.2020 12:53
Yalova merkezli 4 ildeki fuhuş operasyonunda 16 kişi gözaltına alındı, System.String[]

Yalova merkezli 4 ilde düzenlenen eş zamanlı fuhuş operasyonunda, 19'u yabancı uyruklu 31 kadın yakalandı, 16 şüpheli gözaltına alındı.

Yalova merkezli 4 ilde düzenlenen eş zamanlı fuhuş operasyonunda, 19'u yabancı uyruklu 31 kadın yakalandı, 16 şüpheli gözaltına alındı.

Yalova Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, kadınlara zorla fuhuş yaptırdıklarını tespit ettiği 18 kişiyi takibe aldı.

Uzun süren takip sonucunda "örgüt kurmak suretiyle fuhşa teşvik etme, uyuşturucu kullanma, 5607 ve 6136 sayılı kanunlara muhalefet" ettikleri değerlendiren 18 kişinin yakalanması amacıyla Yalova, İstanbul, Kocaeli ve Antalya'da 200 polisin katılımıyla operasyon düzenlendi.

Operasyonda, 16 şüpheli gözaltına alındı, fuhuş yaptırıldığı belirlenen 19'u yabancı uyruklu 31 kadın yakalandı.

Yalova'da belirlenen 2 eğlence merkezi ile şüphelilere ait ikametlerde arama yapan ekipler, 128 gram uyuşturucu, 3 ruhsatsız av tüfeği ve 6 şişe sahte içki ele geçirdi.

Yabancı uyruklu 19 kadın, sınır edilmek üzere İl Göç İdaresi Müdürlüğüne gönderildi. Diğer kadınların ise mağdur sıfatıyla ifadelerine başvuruldu.

Firari 2 şüphelinin yakalanması için de çalışmaların devam ettiği öğrenildi.

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- Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Yalova merkezli 4 ildeki fuhuş operasyonunda 16 kişi gözaltına alındı - Son Dakika


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