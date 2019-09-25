Son Dakika Haberleri: Yalova merkezli 7 ilde fetö operasyonu: 23 gözaltı
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Yalova merkezli 7 ilde fetö operasyonu: 23 gözaltı

5 dakika önce

YALOVA merkezli 7 ilde FETÖ/PDY'ye yönelik düzenlenen operasyonda 23 kişi gözaltına alındı.

Yalova merkezli 7 ilde fetö operasyonu: 23 gözaltı, System.String[]
YALOVA merkezli 7 ilde FETÖ/PDY'ye yönelik düzenlenen operasyonda 23 kişi gözaltına alındı.
Yalova Cumhuriyet Başsavcılığı'nın FETÖ/PDY'ye yönelik yürüttüğü soruşturma kapsamında, örgüt ile bağlantılı olduğu tespit edilen 23 şüpheli hakkında yakalama kararı çıkarıldı. İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, şüphelilerin yakalanması için sabah saatlerinde operasyon düzenledi. Yalova merkezli Bursa, İstanbul, Erzurum, Sakarya, Samsun ve Kocaeli'de eş zamanlı yapılan baskınlarda 23 şüpheli gözaltına alındı. Diğer illerde yakalanan şüpheliler de Yalova'ya getirildi.
Şüpheliler, sorgulanmak üzere emniyete götürüldü.


Yalova, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 25.09.2019 12:00 Kaynak: DHA
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