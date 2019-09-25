Yalova merkezli 7 ilde fetö operasyonu: 23 gözaltı
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YALOVA merkezli 7 ilde FETÖ/PDY'ye yönelik düzenlenen operasyonda 23 kişi gözaltına alındı.
Haber Yayın Tarihi: 25.09.2019 12:00 Kaynak: DHA
YALOVA merkezli 7 ilde FETÖ/PDY'ye yönelik düzenlenen operasyonda 23 kişi gözaltına alındı. Yalova Cumhuriyet Başsavcılığı
'nın FETÖ/PDY'ye yönelik yürüttüğü soruşturma kapsamında, örgüt ile bağlantılı olduğu tespit edilen 23 şüpheli hakkında yakalama kararı çıkarıldı. İl Emniyet Müdürlüğü
ekipleri, şüphelilerin yakalanması için sabah saatlerinde operasyon düzenledi. Yalova merkezli Bursa
, İstanbul
, Erzurum
, Sakarya
, Samsun
ve Kocaeli
'de eş zamanlı yapılan baskınlarda 23 şüpheli gözaltına alındı. Diğer illerde yakalanan şüpheliler de Yalova'ya getirildi.
Şüpheliler, sorgulanmak üzere emniyete götürüldü.
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