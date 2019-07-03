Son Dakika Haberleri: Yalova merkezli 9 ilde FETÖ operasyonu
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Yalova merkezli 9 ilde FETÖ operasyonu

9 dakika önce

Yalova merkezli 9 ilde, Fetullahçı Terör Örgütü'ne (FETÖ) yönelik operasyonda, 13'ü muvazzaf 14 şüpheli yakalandı.

Yalova merkezli 9 ilde FETÖ operasyonu, System.String[]
Yalova merkezli 9 ilde, Fetullahçı Terör Örgütü'ne (FETÖ) yönelik operasyonda, 13'ü muvazzaf 14 şüpheli yakalandı.
İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şubesi ekiplerince, terör örgütünün Türk Silahlı Kuvvetleri (TSK) içindeki mahrem yapılanmasının deşifre edilmesi çalışmaları kapsamında, ankesörlü ve kontörlü hatlardan ardışık arandıkları iddia edilen 14 zanlının yakalanması amacıyla 9 ilde operasyon düzenlendi.

Yalova'nın yanı sıra İstanbul, İzmir, Antalya, Zonguldak, Ordu, Tekirdağ, Hatay ve Muğla'da gerçekleştirilen eş zamanlı operasyonda, muvazzaf 2 subay ve 11 astsubay ile bir emekli astsubay gözaltına alındı.
Şüphelilerin emniyetteki işlemleri sürüyor.
Haber Yayın Tarihi : 03.07.2019 11:28 Kaynak: AA
Yalova, Güncel
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