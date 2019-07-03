Yalova merkezli 9 ilde FETÖ operasyonu
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Yalova merkezli 9 ilde, Fetullahçı Terör Örgütü'ne (FETÖ) yönelik operasyonda, 13'ü muvazzaf 14 şüpheli yakalandı.
Yalova merkezli 9 ilde, Fetullahçı Terör Örgütü'ne (FETÖ) yönelik operasyonda, 13'ü muvazzaf 14 şüpheli yakalandı.
Haber Yayın Tarihi : 03.07.2019 11:28 Kaynak: AA
İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şubesi ekiplerince, terör örgütünün Türk Silahlı Kuvvetleri (TSK) içindeki mahrem yapılanmasının deşifre edilmesi çalışmaları kapsamında, ankesörlü ve kontörlü hatlardan ardışık arandıkları iddia edilen 14 zanlının yakalanması amacıyla 9 ilde operasyon düzenlendi.
Yalova'nın yanı sıra İstanbul, İzmir, Antalya, Zonguldak, Ordu, Tekirdağ, Hatay ve Muğla'da gerçekleştirilen eş zamanlı operasyonda, muvazzaf 2 subay ve 11 astsubay ile bir emekli astsubay gözaltına alındı.
Şüphelilerin emniyetteki işlemleri sürüyor.
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